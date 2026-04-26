Una jauría de perros atacó a un niño de 7 años que jugaba en el patio de su casa

Un niño de 7 años fue atacado por una jauría de perros mestizos dentro de su vivienda en Posadas y sufrió lesiones en el rostro, hombro y espalda. El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba solo en el patio, y, por causas que se investigan, fue mordido por aproximadamente siete perros mestizos.

La situación se registró en una casa ubicada en la Chacra 109, sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí, según informó el medio misionero El Territorio.

Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido y actuaron de inmediato, logrando auxiliar al niño y trasladarlo de urgencia a un centro de salud cercano, donde recibió las primeras atenciones médicas, en razón de sus lesiones de distinta índole.

En el hospital, los efectivos se entrevistaron con la madre del menor, identificada como Eliana S. D., de 30 años, quien confirmó que su hijo presentaba múltiples heridas, motivo por el cual los médicos dispusieron su derivación a un centro pediátrico de mayor complejidad.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Regional I, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.