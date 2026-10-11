Golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un hombre acusado de asaltar a un repartidor en Quilmes

Una violenta situación se vivió el pasado viernes en el municipio bonaerense de Quilmes, cuando un joven que presuntamente intentó robarle la moto a un repartidor fue sometido a una feroz golpiza de varios trabajadores de delivery. Luego de desnudar al hombre, lo ataron a un árbol y continuaron con los azotes.

De acuerdo con los medios locales, el hecho ocurrió cuando el sospechoso intentó robarle la moto y sus herramientas de trabajo a un repartidor. La víctima habría alertado a otros trabajadores a través de un grupo de chat y, en pocos minutos, varios compañeros llegaron al lugar, rodearon al acusado y lo redujeron.

Golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un ladrón que intentó robar a un repartidor en Quilmes

El sospechoso recibió una fuerte golpiza que dejó su rostro visiblemente lastimado. En uno de los videos tomados por un testigo, se oían los insultos que le propinaban los trabajadores al presunto ladrón mientras lo empujaban de un lado a otro. En otra parte de la filmación de imágenes sensibles, el joven fue despojado de su vestimenta y, tras ello, fue atado desnudo al tronco de un árbol.

Según el medio SMnoticias, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 6ª, personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y móviles del Comando de Patrullas intervinieron para dispersar a los repartidores y resguardar al joven de 20 años. Tras ser identificado, Jonathan González fue trasladado a un centro asistencial, donde constataron que estaba herido.

De acuerdo con ese mismo medio, el joven quedó detenido algunas horas hasta que fue liberado, pero quedó imputado en una causa caratulada como averiguación de ilícito en la que tomó intervención la UFI N.º 7 del Departamento Judicial de Quilmes.