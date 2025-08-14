Grooming en Roblox: arrestaron a un hombre que contactó a un niño de 9 años y le pidió imágenes sexuales

Un hombre fue detenido en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, acusado de captar a un menor de edad con fines sexuales a través del videojuego Roblox . La investigación se inició tras la denuncia de una familia de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que su hijo, de 9 años, había entablado contacto con un usuario que le ofrecía monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, dirigida por el fiscal Daniel Ichazo, que delegó las tareas de análisis y rastreo digital en la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio. Con la cooperación de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. En el lugar, además de la detención, personal especializado efectuó un procedimiento de triage forense que permitió confirmar la presencia del material denunciado.

Una guía para entender este delito

El grooming es un ciberdelito que se caracteriza por el acoso de parte de un adulto a niños, niñas y adolescentes a través de internet para obtener algún tipo de gratificación sexual o imágenes sexuales.

¿Cómo funciona? Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del departamento de pediatría del Hospital de Clínicas y coautora del libro Romper el silencio: por infancias y adolescencias libres de violencia sexual (Editorial DAO), explica que los chicos o chicas comienzan a chatear con un nuevo amiguito virtual supuestamente de su edad. Ellos no lo saben, pero ese nuevo “amigo” es un adulto que usa un lenguaje común al niño, niña o adolescente para comenzar algún tipo de vínculo de mucha confianza. El impostor recopila información importante como el colegio al que va el chico o cuál es su círculo íntimo. Mientras, convence a ese niño o niña de que, a modo de “juego”, haga algo erótico como tomarse una fotografía desnudo.

Cuando las demandas del adulto camuflado comienzan a ponerse cada vez más explícitas y abusivas, el chico o la chica se niega a cumplirlas, desatándose un proceso de extorsión utilizando los datos que la misma víctima dio. Las amenazas son del estilo de “voy a mandarle las fotos que me compartiste a tus padres o compañeros de curso”. A esta altura, los niños ya están absolutamente aterrados y se ven forzados a seguir con un juego que puede tener gravísimas consecuencias para su salud mental.

¿En qué redes sociales puede darse? Sebastián Bortnik, experto en seguridad informática, explica que el grooming es un ataque informático masivo. “Estos delincuentes se lanzan en busca de cualquier chico o chica, no de uno en particular, aunque cuando encuentran una potencial víctima, avanzan con ella”, describe. La simple conexión a cualquier plataforma digital habilita la posibilidad de que un chico o chica (generalmente de entre 8 y 16 años) sea captado. “En cualquier lugar donde haya chats y niños del otro lado puede haber grooming”, advierte el especialista. Puede ser por Facebook, Instagram, WhatsApp o juegos online. Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, suma: “Estos delincuentes son depredadores sexuales que están permanentemente a la caza“.

¿Cómo puede impactar en los chicos y las chicas el haber sido víctimas de grooming? Ongini, que tiene una vasta trayectoria en la temática y es cofundadora del Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (Cepasi), explica que cuando a un niño, niña o adolescente se lo expone a ser víctima de grooming, “lo que se constituye es una situación traumática exactamente igual a la del abuso sexual” porque “se los expone a cuestiones sexuales para las que muchas veces no están preparados ni psíquica ni madurativamente para poder procesar”. Además, detalla que otra de las trampas del grooming es que la víctima termina considerando que también es culpable de lo que pasó.

¿Qué rol debemos asumir los adultos en la prevención y detección a tiempo? Según Ongini, para que los niños o niñas que son víctimas de grooming puedan salir adelante, van a necesitar de la contención inmediata y una respuesta favorable de la familia. Aunque no podemos controlar todas las variables, hay ciertas cuestiones relacionadas a la educación que pueden hacer que los chicos y las chicas “estén menos proclives a morder ciertos anzuelos “. “Debemos enseñarles a los niños y adolescentes a cuidarse para evitar abusos y, en el peor de los casos, a defenderse de ellos contando con nosotros como aliados. El problema es que por más educados que estén nuestros hijos e hijas, debido a la inmadurez de su cerebro, definitivamente algunas cosas no podrán enfrentarlas solos”, subraya Ongini. Esta es una de las razones por las cuales indica que lo ideal es que hasta los 14 años los chicos no deberían crear perfiles en las redes ni usarlas de la manera en que lo hacemos los adultos, es decir, con total privacidad y sin que nadie tenga acceso a sus cuentas.

