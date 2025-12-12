Detuvieron en un country a un pastor acusado de abusar de cinco fieles en un templo

Tras notar comportamientos extraños por parte de su hija, la mujer decidió revisarle el teléfono celular. No podía creer lo que descubrió cuando leyó el intercambio de mensajes de WhatsApp entre la joven y el pastor del templo donde la familia va a orar y a manifestar su fe. Entonces, decidió increpar al predicador. Él intentó dar una explicación nada creíble: “Se le metió el diablo y yo lucho contra ello”.

Ahora, el pastor Esteban Oviedo está preso, acusado de abuso sexual agravado y grooming, informaron a LA NACION fuentes judiciales. El sospechoso fue detenido ayer a la tarde en una casa de un country de Cañuelas. En las próximas horas será indagado por la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Ayudantía Fiscal Nº 2 del Departamento Judicial La Matanza.

Hasta el momento, según dijeron los voceros consultados, habría cinco víctimas, todas menores de edad, pero los detectives judiciales que participan de la investigación no descartan que sean más las jóvenes abusadas por el pastor.

Se hicieron allanamientos en el templo del Ministerio Donde Él habita, en La Matanza Policía Bonaerense

Los abusos investigados habrían ocurrido en el templo que el denominado “Ministerio Donde Él habita” tiene en Gregorio Laferrere, en La Matanza.

“La investigación comenzó el marte pasado después de una denuncia presentada por la madre de una joven que descubrió una serie de mensajes entre su hija y el pastor del templo”, afirmaron fuentes judiciales.

El abuso habría ocurrido en el templo, detrás de un escenario. “La madre de la víctima fue a increpar al pastor. ‘¿Qué hiciste con mi hija?’, le espetó. El sospechoso le respondió que a la chica se le había metido el diablo y él estaba luchando contra eso", según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.

Tras la denuncia de la madre de la víctima, la fiscal Pecorelli, la ayudante fiscal Daniela Sánchez y la auxiliar letrada Jazmín Pellegrino, con la colaboración de detectives de la Policía de la provincia de Buenos Aires comenzaron la investigación.

“Con el trascurso de las horas, a la primera víctima se le sumaron otras cuatro. Todos los abusos habrían ocurrido en el templo de Gregorio Laferrere”, explicaron fuentes judiciales.

Una de las víctimas habría sido atacada cuando se dirigía al baño del templo.

La fiscal Pecorelli certificó que Oviedo tenía una condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual agravado.

Ayer a la tarde se hicieron allanamientos de urgencia ordenados por el juez de Garantías de La Matanza Rubén Ochipinti.

Los detectives policiales hicieron un procedimiento en el templo y en una casa de un country de Cañuelas, donde fue detenido el sospechoso, quien además de predicar, escribía libros como De la ruina al éxito.

Tras la detención de Oviedo, de 47 años, alguien de su círculo de confianza cerró su perfil de la red social Facebook.

Convencidas de que puede haber más víctimas, las autoridades judiciales pusieron a disposición un correo electrónico (ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar) para que las personas interesadas hagan las consultas necesarias o presenten las denuncias correspondientes.