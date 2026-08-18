Grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba. Una de las víctimas ampliará su testimonio

CÓRDOBA.- La investigación judicial que actualmente tiene 11 detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, en el norte provincial, sigue escalando.

La Justicia espera que este miércoles se sume un nuevo detenido —al que aún no pudieron ir a buscar por las condiciones del camino que ingresa al campo donde es peón— a la vez que la fiscalía pedirá la ampliación de la declaración en Cámara Gesell de una de las víctimas, que ya le dio su consentimiento.

“La Cámara Gesell en general se pide una sola vez para no revictimizar, pero una de las adolescentes que es víctima contó cosas nuevas. Ahora está más tranquila, más segura y cuando le consulté si aceptaría una nueva Cámara Gesell aceptó. La misma víctima pide hablar”, adelantó a LA NACION la fiscal Analía Cepede, que lleva adelante la investigación.

Esa ampliación se realizará después de que se les realicen los peritajes psicológicos a las tres adolescentes que fueron víctimas. Las chicas tienen entre 13 y 14 años y dos de ellas tienen colocado un chip intradérmico anticonceptivo.

Cuando fueron trasladadas al Polo de la Mujer, una de las adolescentes contó que a los 11 años le habían colocado el chip intradérmico, mientras que la otra afirmó que lo tenía desde hacía un mes. Por este motivo, como ya reveló LA NACION, hay abierta otra investigación judicial para determinar la responsabilidad del sistema de salud en la colocación del dispositivo a la menor de 13 años.

En la Argentina, un menor puede colocarse el implante subdérmico de forma autónoma a partir de los 13 años. A esa edad no necesita de la autorización ni la compañía de un adulto, según lo establecido por el Código Civil y Comercial y las normativas de salud sexual.

Una de las víctimas debió ser internada el sábado por una intoxicación con alcohol y otras sustancias. Se investiga si intentó quitarse la vida. “Es muy difícil para las menores poder exhibirse frente a la sociedad. En lugares tan pequeños todos se conocen y muchas veces se exagera o se tergiversa la información”, indicó Cepede. En el pueblo viven 6700 personas.

La investigación comenzó a comienzos del mes pasado, cuando la familia de una de las menores denunció que no había vuelto a su casa después de decir que iba a la casa de una amiga.

En ese contexto, se activaron los operativos de búsqueda y el rastreo por geolocalización de teléfonos celulares que permitieron ubicarla junto a otra adolescente en Sumampa (Santiago del Estero), una localidad a 20 kilómetros de Villa de María del Río Seco.

Vínculo político

En diálogo con LA NACION, Cepede no descartó que pueda haber más detenciones, después de la que espera que se pueda realizar este miércoles. Entre quienes están presos en la cárcel de Cruz del Eje se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor del legislador del oficialismo cordobés Ramón Ernesto Flores.

Villarreal está acusado de abuso sexual con acceso carnal. Flores lo desvinculó del cargo después de que quedara imputado. La investigación judicial busca determinar qué tareas cumplía para el legislador. Por el impacto de la detención, la Secretaría Administrativa de la Unicameral dispuso la “actualización y verificación” de documentación en los legajos personales de todo el personal del Poder Legislativo.

Además, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) insistió en su iniciativa de que, además del Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, el personal deberá presentar el certificado expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba; ambos, cada seis meses.

Para la fiscal, no se trata de una banda organizada. “No hay un proxeneta, no hay un regenteador”, precisó. Los contactos se iban pasando de manera “informal”. Desde el inicio de la causa, subraya la condición de vulnerabilidad social y económica de las adolescentes.

También aclaró que las sumas de dinero que les habrían dado a las chicas no eran importantes, más allá de que en los mensajes podría hablarse de otras cifras más altas.