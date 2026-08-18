Habló el abogado de Facundo Moyano e insistió en que Candela Arizaga no sufrió violencia

En el marco de la causa en la que Facundo Moyano está imputado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad de su pareja, Candela Arizaga, el abogado del sindicalista, Juan Pablo Fioribello, aseguró que un nuevo testimonio incorporado al expediente respalda la versión de su defendido sobre el episodio ocurrido hace dos semanas en el barrio porteño de Belgrano.

“En ningún momento dijo que haya padecido ningún tipo de violencia a manos de Facundo ni que tampoco le fuera impedida su libertad”, afirmó Fioribello en diálogo con LN+. Según explicó, la joven que prestó declaración testimonial este martes sí habría hecho referencia al consumo de sustancias por parte de Moyano y Arizaga.

El testimonio, según la interpretación de la defensa, coincide con la versión que la propia Arizaga dio públicamente días atrás. Acompañada por su nuevo abogado, Javier Herrera, la influencer aseguró que sufrió un “brote psicótico”, negó haber sido víctima de violencia por parte del sindicalista y reveló que pidió que se levantara la restricción de acercamiento porque le gustaría volver a verlo.

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