Se conocieron los chats entre Candela Arizaga y su primer abogado durante el episodio con Facundo Moyano

“Te pido por favor que guardes mi honor y digas que te ayudé, que es la verdad. Y que claramente nadie me dio nada”, le escribió el abogado Diego Storto a Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano.

Storto finalmente no representó a Arizaga cuando la joven declaró ante la fiscal fiscal Florencia Nocerez, quien conduce una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad y está a cargo de la investigación. La joven estuvo acompañada por otro letrado, Roberto Herrera.

Arizaga, de 23 años, le llevó tranquilidad a Storno, según reveló el programa Sálvese quien pueda que se emite por el canal América.

“Tranquilo, no van a decir eso, pero en caso de que sí, lo aclararé”, fue la respuesta de la novia de Moyano.

Storto también recibió, el martes de la semana pasada, el día del escándalo, un mensaje del padre de Arizaga. “Buenas tardes, doctor. Soy el papá de Cande. Lo llamé, pero me da ocupado. Disculpe la molestia si es así”, fue el chat reproducido en el citado prograna,

Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano Pilar Camacho

En las últimas horas se conoció un informe del Equipo de Intervención Domiciliaria(EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad donde se concluyó que en la relación entre Moyano y Arizaga existe “una asimetría de poder”.

La evaluación, a cargo de una psicóloga y una trabajadora social, comenzó a las 13.30 del martes pasado; habían pasado poco más de ocho horas y media desde que la joven había salido corriendo por la avenida del Libertador, en Belgrano.

“En una primera instancia, este equipo se presentó ante la joven explicando el motivo de la entrevista, así como también las funciones y objetivos de parte de este equipo de brindar acompañamiento, asistencia y contención frente a casos con indicadores de violencia de género y/o familiar. La entrevistada consultó quién había realizado la denuncia, ya que ella no había llamado a la policía. ‘No hubo violencia de género, como se está diciendo’, dijo. Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada. ‘No recuerdo que hubiese pasado nada’”, precisó, según el informe.

Ante la repregunta sobre las horas anteriores a la situación denunciada, manifestó que se encontraba con su pareja, Juan Facundo Moyano, ambos consumiendo sustancias psicoactivas y/o alcohol, pero que se encuentra confundida frente a los recuerdos de lo acontecido. Posteriormente, indicó que su perro se había escapado y que, en algún momento, solicitó ayuda a un colectivero, sin especificar por qué. A su vez, se le consultó si el denunciado había impedido que pudiera solicitar ayuda o salir del departamento, a lo que contestó negativamente", según consta en el citado informe.

Pero 48 horas después, cuando declaró ante la fiscal, Arizaga dijo que solo ella había consumido cocaína y afirmó que había sufrido un brote psicótico.

“Se le consultó a la joven sobre su deseo de contar con medidas de protección, explicando cada una de ellas, así como también se le preguntó sobre su intención de proseguir o no con la investigación penal, a lo que contestó negativamente a ambas preguntas. Posteriormente, Candela solicitó finalizar la entrevista ya que se encontraba cansada y aturdida”, dijeron las profesionales que firmaron el informe.

Y agregaron: “Durante la entrevista, se observó a la joven orientada en tiempo y espacio, aunque somnolienta y con dificultad para sostener una conversación. Se mostró predispuesta al diálogo dentro de sus posibilidades en el momento de la entrevista. Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto de los sucesos ocurridos que dieron lugar a la presente denuncia, así como con ciertas reticencias al intentar profundizar con preguntas respecto de la dinámica vincular con el aquí denunciado”.

Para finalizar, sostuvieron: “Si bien durante la entrevista no fue posible relevar la información necesaria para valorar los indicadores de riesgo propios de situaciones de violencia de género, es preciso destacar las dificultades que presentan muchas mujeres para advertir las conductas violentas de sus parejas y solicitar auxilio, por sentir vergüenza, culpa, temor o presiones mediáticas. No obstante, pudieron observarse los siguientes indicadores de vulnerabilidad que podría estar atravesando Arizaga: