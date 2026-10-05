Los Estados Unidos crearon en la Argentina una “unidad regional” para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

El gobierno de los Estados Unidos creó en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y aprobó formalmente un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Nacional. Según se explicó, de los fondos asignados, 7,5 millones de dólares estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país.

“La Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con los Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de la oficina del Departamento de Estado de los EE. UU., especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá base en nuestro país y contará con USD 7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, multiplicando por diez la inversión en cooperación. Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”, sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

Según explicaron las fuentes, la decisión de los Estados Unidos implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá profundizar el desarrollo de proyectos conjuntos y la adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

“La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional. La Argentina y Estados Unidos vienen profundizando su cooperación en materia de seguridad a través del intercambio de información, la inteligencia criminal, la capacitación, la asistencia técnica y el trabajo operativo conjunto”, se explicó en un comunicado de prensa.

Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben.



Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de @StateINL, la oficina del Departamento de Estado de EE.UU. especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 5, 2026

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se afirmó: “La cooperación entre ambos países en inteligencia criminal e interdicción permitió fortalecer las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y avanzar en la desarticulación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas”.