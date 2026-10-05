La Justicia inhabilitó para conducir por tres meses a un funcionario libertario

La Justicia de Dolores inhabilitó a tres meses la posibilidad de conducir a Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR) y concejal de La Libertad Avanza en La Plata. Sucedió el pasado fin de semana, cuando dio positivo en un control de alcoholemia y había votado a favor de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

El episodio comenzó cuando fue frenado por dos agentes en un operativo de prevención y fiscalización vial del Ministerio de Transporte bonaerense en Pinamar.

Allan no recibirá ningún tipo de sanción o sumario interno en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, de quien depende el RENAR. “La ministra entendió que era un error, nada más”, dijeron cerca del funcionario.

Poco después de conocido el hecho y en diálogo con LA NACION, Allan reconoció la infracción y dijo que volvía de una cena con su esposa y su hijo. “Había tomado una sola copa de vino y me hicieron el control”, señaló.

El Ministerio de Transporte bonaerense detalló que Allan circulaba junto a su esposa en un Toyota Yaris en el kilómetro 393 de la ruta provincial 11 cuando fue solicitado para realizar el test. Una de las agentes presentes le pidió que estacione el vehículo al costado del camino y que descendiera del auto.

Juan Pablo Allan Facebook

Al bajar, se lo sometió a la prueba por alcoholímetro, donde el resultado arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. “Recuerde que en provincia de Buenos Aires la tolerancia con alcohol es cero”, le recordó la agente.

Fue entonces cuando le solicitaron la licencia de conducir física, cuya portación es obligatoria al manejar. Sin embargo, Allan aseguró que no la llevaba consigo. Ante esa respuesta, la agente le recordó que la normativa exige presentar el documento, pero el funcionario retrucó: “No es cierto, pero no vamos a discutir”.

Luego, los agentes le realizaron el test de alcoholemia a su esposa. “Hacémelo, tengo cero”, anticipó la mujer. El resultado confirmó que no tenía alcohol en sangre, por lo que quedó habilitada para conducir. Fue entonces cuando explicó que ambos sabían que Allan había consumido alcohol y que la idea original era que ella manejara, pero le dolía la panza.

Un funcionario que votó a favor de la Ley de Alcohol Cero dio positivo en un control y se fugó

La mujer fue designada por las agentes para conducir el vehículo. Sin embargo, mientras avanzaban con las actuaciones finales, la pareja se subió al vehículo y arrancó. “¡Se fueron!“, gritó una de las agentes en el video filmado con una cámara corporal, que registró toda la secuencia.

En manos de la policía quedó la licencia de conducir física de la mujer.

El funcionario sostuvo que no opuso resistencia al procedimiento y que, en realidad, se fue antes del operativo por una confusión. “Entendimos que ya estaba terminado el proceso, porque tanto la licencia como la tarjeta verde eran digitales. No había documentación retenida”, aseguró. Sin embargo, las agentes sí tenían la licencia de conducir física de su esposa.

Y sumó: “ No nos dimos cuenta. Estábamos en shock y nos fuimos. De hecho, volvimos a buscar la licencia al otro día”.

Allan fue senador provincial por La Plata entre 2015 y 2023. En 2022, cuando se trató el proyecto de Alcohol Cero al volante en el Senado, el senador integraba el bloque de Juntos por el Cambio y fue uno de los que votó a favor de la iniciativa.