Habló el vecino de Ciudad Evita que encontró al chico de 13 años que había desaparecido en Liniers

Tras difundirse que fue encontrado el chico de 13 años que había desaparecido en Liniers ayer por la mañana, habló el vecino de Ciudad Evita que lo vio deambulando por la calle y llamó al 911.

“Iba a trabajar, caminando con mi señora y los chicos para llevarlos al colegio. Cuando cruzo un camino de tierra, miro para el costado y veo al nene”, dijo al medio A24 Carlos, quien vive en Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza.

El hombre explicó que pudo reconocerlo gracias a que había visto su foto más temprano. “A la mañana vi en la televisión las imágenes del nene tirando el celular a la basura y vi que tenía la misma ropa. Me acerqué y le pregunté el nombre, pero no me lo quería decir. Me dijo que se llamaba Martín [no es su verdadero nombre]”, contó Carlos y dijo que “lo vio nervioso”.

“Le pedí entonces que me diga la dirección a la que iba porque soy de la zona y me respondió que se la había olvidado. Estuve un rato con él hasta que me dijo su verdadero nombre y le dije que no se preocupe, que iba a llamar a un móvil, que ya iba a ir a su casa”, relató.

Así tiraba el celular en un tacho de basura

Al verlo con frío le pidió asistencia a un vecino. “Lo llevamos a la casa de un vecino para que tome algo calentito y le dimos una campera porque apenas tenía una remera”, explicó. Tras ello, Carlos relató que llegaron los móviles policiales y entonces fueron a la comisaría.

El hecho

El adolescente había sido visto por última vez por su familia ayer al mediodía, cuando salió de su casa rumbo a la escuela San José en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, institución que por lo ocurrido suspendió hoy las clases en todos los niveles.

Según indicó Roxana, su madre, se tenían que encontrar por la tarde en el cruce de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio, donde le dijeron que no había asistido. Fue entonces que se pudo comunicar con él cerca de las 17 y el chico le dijo que se había ido a jugar a la pelota con un amigo. Esa fue la última vez que se contactaron.

“Si él me está mirando, queremos saber dónde está, decirle que no estamos enojados. Estamos todos muy preocupados. No sé qué le puede haber pasado porque no tiene mucho sentido todo esto”, había dicho la mujer.

La noticia había comenzado a ser difundida en redes sociales y, por su parte, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, a cargo del Ministerio de Seguridad, había emitido una alerta de búsqueda en su cuenta oficial.

LA NACION

