Habló la mujer del jugador que atacó al árbitro en Sarandí y dio detalles del audio de despedida

Tras el hallazgo del cuerpo de Williams Alexander Tapón, el jugador de 24 años que atacó al árbitro en un torneo de fútbol amateur en Sarandí, Avellaneda, su mujer, Agustina, brindó una entrevista en la que contó cómo fueron las últimas horas de su pareja. La joven dio detalles del audio de despedida que este le envió antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza , en el marco de lo que los investigadores creen que se trató de un suicido.

“Después de las notas que dimos [ayer tras el ataque al árbitro] él quedó mal, se lo veía mal. No sabía qué respondernos cuando le preguntábamos qué opinaba sobre lo ocurrido, cuando él siempre se tomaba todo a la ligera”, dijo Agustina esta mañana a la señal Crónica al ser consultada respecto del estado anímico de Tapón. A continuación, recordó que luego de hacer declaraciones a los medios a raíz de lo sucedido, él regresó a la casa que compartían y estuvo jugando con sus hijos -un niño de dos años y un bebé de 7 meses. Más tarde, se retiró de la propiedad.

“Jamás esperamos esta decisión. Él siempre se mostró fuerte. Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que no lo encontramos ahí no lo creímos”, señaló la mujer respecto del presunto suicido de su pareja. Además, al evaluar los motivos que podrían haber llevado al jugador de 24 años a quitarse la vida, comentó: “Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla. ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía, y la extrañaba”.

En ese contexto, se refirió al ataque de su pareja al árbitro Ariel Paniagua y condenó la agresión. “Yo le dije: ‘¿Cómo vas a reaccionar así?’- Me dijo: ‘Me cegué, no sé qué me pasó'. Pero había quedado todo ahí”, repasó. No obstante, más tarde afirmó que Tapón temía por las consecuencias que sus actos pudiesen traer aparejados y fue entocnes que reveló el contenido del último audio que este le envió.

“En el audio que me mandó despidiéndose, él me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos”, aseguró la mujer, e insistió en que -aún así- nunca pensó que el joven fuese capaz de suicidarse. “No creíamos que iba a hacer algo así. Pensábamos que nos iba a asustar, pero que no lo iba a hacer. Fuimos a buscarlo y pensábamos que lo íbamos a encontrar, pero no como lo encontré”, concluyó.

Dónde pedir ayuda

Nueva línea telefónica nacional para atención en salud mental: depende del Hospital Bonaparte y brinda contención e información para problemáticas de salud mental las 24 horas y desde cualquier punto del país. Atienden situaciones de crisis y urgencias. Se puede llamar al 0800-999-0091.

Línea 135. El Centro de Atención al Suicida atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”. La línea recibe llamados desde CABA y Gran Buenos Aires. Los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

Salud Mental Responde CABA. Es un dispositivo que brinda orientación telefónica de forma confidencial para residentes de la ciudad de Buenos Aires. Se puede llamar de forma gratuita al 0800-333-1665, las 24 horas, todos los días.

