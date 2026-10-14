Habló otra de las mujeres que denunció a un ginecólogo chaqueño por abuso

Este jueves habló Jésica Ramírez, una de las mujeres que denunciaron al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega por abuso. Ya son nueve las que se presentaron ante la Justicia por considerar que el especialista había tenido prácticas abusivas contra su integridad sexual y mala praxis.

En diálogo con LN+, Ramírez brindó su testimonio y dio detalles de lo que sufrió. “Yo fui con este ginecólogo porque trabaja en el mismo predio de mi obra social. Ni bien llegué me preguntó por qué estaba ahí y le dije que necesitaba unos análisis porque la persona con la que yo me vinculaba tenía unos síntomas que quería descartar. Le conté que esta era la única persona con la que yo me vinculaba. Me dijo: ‘¿Por qué mentís? Todas las mujeres mienten. En Paraguay las mujeres están con un solo hombre, si no te dicen cuánto cobran’“, expresó la joven.

Asimismo, contó que, a raíz de ese comentario, quedó “en shock” y que el médico le hizo “muchos comentarios desubicados”. Tras eso, Ramírez continuó: “Yo le dije que igualmente estaba preocupada por mi salud. Me preguntó por qué, ya que no tenía síntomas, y me dijo que me iba a dar unas pastillas para hongos. Yo no quería esperar los síntomas. Le pedí una ecografía y me pidió $30.000″.

En ese contexto, la joven dijo que ahí empezó el abuso. “Me pidió que me pusiera una bata, pero que no me sacara la ropa interior. Me llamó la atención porque era una ecografía transvaginal, pero le hice caso. Fui a la camilla y, sin colocarse guantes, me apartó la ropa interior y me tocó con sus manos. Me colocó el transductor y nunca prendió la cámara. Yo sé que no es así el procedimiento. Me empezó a acariciar la pierna”, detalló.

Y agregó: “Yo me quedé inmóvil; no sabía qué hacer. Me contaba cosas de su vida privada, a las que no presté atención porque yo estaba concentrada en el abuso que estaba sufriendo. Él me dijo que tenía que dormirme para colocarme el DIU porque estaba mal colocado; luego me hice estudios que comprobaron que estaba bien colocado”.

En otro tramo de la entrevista, la víctima indicó que ese mismo día, el 22 de enero, envió un correo a su obra social, Osjera, para denunciar lo sucedido. “Me dijeron que iban a realizar una investigación interna; me mandaron con un abogado, pero no recibí más información”, sostuvo.

Al no tener una respuesta, el mes pasado fue a una fiscalía para efectuar una denuncia penal contra este hombre. “Ahí me enteré del resto de las chicas que habían pasado por algo así. Hay muchísimas víctimas. Es abuso de poder y sexual. Era algo que se sabía entre médicos; se sabía que este tipo hacía estas cosas”, completó.

El testimonio de Ramírez llega en medio del escándalo en la capital chaqueña, Resistencia. Las presentaciones judiciales se realizaron entre el 23 de septiembre y los primeros días de octubre. La mayoría de esas denuncias por delitos contra la integridad sexual recayó en la Fiscalía de Investigación Nº 2 de la ciudad, a cargo de Ana González de Pacce, mientras que las restantes son investigadas por la Cámara Criminal y el Equipo Fiscal Nº 4, según pudo saber este diario.

Karla Herrán fue la primera mujer en denunciar a Kumiega. “En una segunda visita a su consultorio [a fines de julio de este año] hizo movimientos inapropiados con el transductor mientras me hacía la ecografía transvaginal. Tenía apoyado un codo en una de mis rodillas, algo innecesario. También me dio pastillas anticonceptivas vencidas”, relató la joven a este diario. Al vivir ese momento, recordó que durante la primera consulta el médico le había hecho “comentarios desubicados” respecto de su vida sexual.

En paralelo, comenzaron a circular en las redes sociales capturas de conversaciones atribuidas al profesional en las que se leían expresiones como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso?” y se veían imágenes del miembro reproductivo de un hombre. “No lo detienen, no lo citan a declarar, no hay una orden de allanamiento en su consultorio, nada de nada”, se quejó Herrán.

Varias mujeres denunciaron a un ginecólogo chaqueño por abuso sexual y mala praxis.

En diálogo con LA NACION, el abogado Hernán Cordón, que representa a Herrán, indicó que solicitó la detención del ginecólogo y cuestionó que, pese a que transcurrieron varias semanas desde la primera denuncia contra el especialista, todavía no haya sido convocado a prestar declaración. Según el letrado, el médico tiene una causa judicial previa, que data de 2020, por realizar un aborto sin consentimiento de la paciente.

De acuerdo a los medios locales, Zacarías Issolo, el representante legal de Kumiega, dijo que el médico no había sido todavía formalmente imputado, rechazó las acusaciones y negó que su cliente hubiera cometido delitos. “Fue un acto netamente médico”, sostuvo el abogado.