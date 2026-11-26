Hacía seis días que Norma Edith Petrona Muñoz no tenía noticias de su hijo, Luis Arturo Constantino Rodríguez, de 35 años. Había hablado con él, por última vez, la mañana del 3 de septiembre pasado. Supo que esa noche se iba a encontrar con una joven. Pero, después, nada más. La mujer, entonces, decidió ir al edificio de Saavedra donde vivía él. No tuvo respuestas. Preocupada, llamó al número de emergencias 911. Tras unos minutos, con la llave que tenía una vecina, abrieron la puerta del departamento. Y descubrieron lo peor.

El cuerpo de Rodríguez estaba tendido en el suelo, en posición de decúbito ventral, atado de pies y manos y con un cable blanco alrededor del cuello. El departamento estaba todo revuelto. Ese 9 de septiembre pasado comenzó la investigación por homicidio.

Dos meses y medio después, la causa judicial tiene cuatro sospechosos procesados con prisión preventiva. Entre los detenidos se encuentra Candela Abigail Martínez, una joven de 22 años, que sería la “líder de la banda”, según dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

SAAVEDRA ROBO 2

Martínez, que hasta su detención vivía en Florida, en Vicente López, es la joven que se encontró con Rodríguez la noche previa al homicidio, el 3 de septiembre pasado.

Así se desprende de la investigación que estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli y su equipo de trabajo, con la colaboración de detectives de la División Homicidios, personal de la Comisaría Vecinal 12A y especialistas de la Dirección de Videoseguridad de la Superintendencia de Prevención y Gestión de Emergencias, todas dependencias de la Policía de la Ciudad. En el expediente interviene el juez nacional en lo criminal y correccional Alfredo Godoy, que procesó a todos los sospechosos.

La víctima vivía en un departamento del primer piso de un edificio situado en Naón al 3500. “De acuerdo con el plan previo que los sospechosos habían trazado, en primer lugar, Martínez mantuvo contacto con la víctima y luego concurrió a su domicilio”, según el expediente.

Eran las 20 del 3 de septiembre pasado cuando Rodríguez le abrió la puerta del edificio a Martínez. Ambos subieron hasta el departamento y tomaron unos tragos.

A la 1.11 del 4 de septiembre pasado, la joven pidió desde una aplicación de viajes un auto para que sus cómplices fueran a la casa de la víctima. Llegaron a la 1.43.

“Con las llaves de la víctima, la joven le abrió a sus cómplices. Una vez que todos ellos se hallaban dentro del departamento, los delincuentes atacaron a Rodríguez: lo ataron de pies y manos con cables y le introdujeron más de diez centímetros de trapo dentro de la cavidad oral, que sujetaron con otro cable. Además, le propinaron varios golpes, causándole lesiones en el ojo derecho, boca y nariz, y varias lesiones contuso cortantes puntiformes en los laterales de las piernas, para finalmente provocarle la muerte por asfixia mixta, por sofocación y posicional. Luego, se apoderaron, por lo menos, de un teléfono celular, una campera y los juegos de llaves de acceso del departamento y se dieron a la fuga”, explicó el magistrado en la resolución donde procesó a los sospechosos.

Homicidio en Saavedra: los sospechosos quedaron filmados por cámaras de seguridad

De la escena del crimen, los detectives secuestraron tres latas de bebidas alcohólicas, cuatro colillas de cigarrillos y dos tarjetas plásticas con restos de cocaína. También se recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

La investigación avanzó con el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio y las grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad.

Los detectives policiales y judiciales pudieron reconstruir que el 3 de septiembre pasado Martínez llegó al edificio donde vivía la víctima desde Villa Martelli, en Saavedra. En el expediente se incorporó el video del momento donde Rodríguez le abrió la puerta del edificio a la joven y juntos se dirigieron a su departamento, donde tomaron tragos de bebidas alcohólicas.

Como se dijo, Martínez desde el departamento de la víctima usó una aplicación de viajes para pedirle un auto a sus cómplices.

Los sospechosos se retiran de la escena del crimen

“La solución procesal que propugno encuentra sólido fundamento en el abundante cuadro probatorio reunido a lo largo de la investigación, integrado por los numerosos testimonios recabados y las elocuentes filmaciones obtenidas -que registran distintos momentos anteriores, concomitantes y posteriores al hecho- y las diversas tareas investigativas desplegadas por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, cuya valoración conjunta permite reconstruir; entonces, en virtud de ello, tengo por comprobado que los sospechosos causaron la muerte de Rodríguez, aproximadamente entre las 20 del 3 de septiembre y las 2 del 4 de septiembre pasado, en el interior del domicilio del damnificado, con la finalidad de apoderarse de diferentes bienes y procurar su impunidad”, afirmó el magistrado al procesar a los sospechosos, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Los otros tres sospechosos que participaron del plan criminal fueron identificados como Thiago Villanueva Benítez, de 19 años; Juan Eduardo Caro, de 19, y Jorge Luis Vargas, de 41. Junto con Martínez fueron procesados por los delitos de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y con el propósito de consumar otro delito (crimis causae) en concurso ideal con robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

Martínez y Vargas fueron los primeros detenidos y fueron procesados el 22 de septiembre pasado. La defensa de la joven apeló la resolución del juez Godoy, pero los magistrados Mariano Scotto e Ignacio Rodríguez Varela, integrantes de la Sala VII de la Cámara del Crimen, confirmaron el fallo de primera instancia.

Villanueva y Caro, que fueron los últimos detenidos, fueron procesados anteayer, informaron fuentes judiciales.

Durante la investigación, los detectives de la Policía de la Ciudad descubrieron un perfil de TikTok de Villanueva Benítez. En uno de los videos, el sospechoso manipulaba un reloj Rolex y billetes de dólares “pese a que, según la información obtenida no registraba ingresos provenientes de una relación de dependencia”, según el expediente judicial.

Y se agregó: “Asimismo, advirtió una publicación que contenía la expresión ‘haciendo dinero con el sufrimiento ajeno’”.

Si bien, por el modus operandi empleado por los delincuentes se podía suponer que el homicidio de Rodríguez fue protagonizado por una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen consomníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor y sus cómplices, detectives del caso consultados por LA NACION lo descartaron.

“En principio no parecería el típico caso de la modalidad conocida como ‘viuda negra’. Todavía no estamos tan seguros del móvil ni por qué tanta violencia sobre la víctima. Sí, podemos decir que Martínez era quien manejaba la banda”, dijo una fuente que participa de la investigación.

Al procesar a los cuatro sospechosos, el magistrado trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $213.316.130 en cada caso.

“La secuencia temporal descripta, el desplazamiento conjunto de los intervinientes, la distribución de funciones que se desprende de sus respectivos comportamientos y su posterior alejamiento del lugar permiten sostener que no se trató de una intervención improvisada, sino de la ejecución de un plan común previamente acordado. Ahora bien, en relación a la figura de homicidio, se aplica al supuesto analizado debido a que se cuenta con numerosos indicios que permiten concluir que los autores del hecho buscaron dolosamente quitarle la vida a Rodríguez”, explicó el juez Godoy en el procesamiento de los sospechosos.

“En ese sentido -agregó el magistrado-, nótese que el medio escogido (la sujeción de pies y manos entre sí detrás de la espalda, colocándolo en una posición que de por sí le dificultaba respirar, sumado a que le ataron firmemente un trapo en el rostro para cubrirle las vías respiratorias -hallándose por lo menos 10 centímetros de tela dentro de la cavidad oral- con un cable anudado con un nudo fijo posterior) y las numerosas lesiones constatadas, demuestran sin lugar a dudas la existencia de un dolo homicida que torna aplicable al caso la figura de homicidio.”