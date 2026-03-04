Hallan enterrado un arsenal atribuido a la banda que hoy domina el crimen organizado en Rosario

Un megaoperativo en la localidad de Roldan permitió encontrar un arsenal enterrado en un terreno. Era escondido allí por sicarios de la Banda de los Menores luego de ser utilizados para realizar ataques en el Gran Rosario.

Este operativo fue para desmantelar a la banda que responde a presos de alto perfil (narcotraficantes y sicarios) del módulo de máxima seguridad de la cárcel de Piñeiro. Ser preso de alto perfil implica que los detenidos tienen requisas permanentes, no pueden tener visitas íntimas, la comunicación con su familia o abogado es a través de un vidrio, y tienen inhibidores de señal para evitar el uso de celulares desde la cárcel. Por todo esto, los presos de alto perfil están muy enfrentados con las autoridades.

Entre 2025 y 2026, más de 400 presos fueron trasladados a estos módulos de alto perfil en la cárcel de máxima seguridad en Piñero.

Una de las principales hipótesis es que la banda quería intentar matar al Gobernador Maximiliano Pullaro utilizando las armas de guerra.

La orden para el operativo surgió al cabo de tareas de inteligencia y seguimiento desarrolladas en la investigación penal y que no se puede detallar por seguridad de los policías que trabajaron en la investigación.

Al llegar al terreno, la policia ingresó al lugar que está delimitado por cuatro tapiales y un portón. Vecinos del lugar dijeron que esas paredes se levantaron hace aproximadamente un año.

Hallan un arsenal enterrado bajo tierra en Rosario

Con máquinas detectoras de metales, se logró el hallazgo de un importante arsenal oculto bajo tierra dentro de tachos plásticos. Para poder retirarlas fue necesario utilizar maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras, debido a la profundidad y al modo en que habían sido enterradas. Las imágenes del procedimiento muestran el despliegue en el terreno y la extracción de las armas.

Entre lo secuestrado se detectaron pistolas calibre 9 milímetros y fusiles de alto poder de fuego. Según precisaron las autoridades, se trata de cuatro fusiles, uno de ellos tipo AK 47, seis pistolas, escopetas y más de 800 cartuchos. El fusil mencionado es considerado armamento de guerra por su potencia y capacidad de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policia de Santa Fe.