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Hallaron casi 113 kilos de cocaína escondidos en un camión cisterna en Salta

Estaban ocultos en cuatro bolsas de arpillera blancas; el conductor, de nacionalidad boliviana, quedó detenido

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Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisterna
Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisternaPrensa Gendarmería

Casi 113 kilos de cocaína fueron descubiertos ocultos dentro de un camión cisterna durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, en el norte de Salta. El conductor del transporte, de nacionalidad boliviana, quedó detenido por orden de la Justicia federal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección “Control de Ruta 34” del Escuadrón 54 “Aguaray”, que realizaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1466 cuando detuvieron la marcha de un transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisterna
Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisternaPrensa Gendarmería

Durante la inspección, los gendarmes contaron con el apoyo de un perro antinarcóticos llamado Barak, que reaccionó de manera característica al pasar por la parte superior y los laterales de la cisterna, marcando una posible presencia de sustancias ilícitas.

Ante la alerta del perro entrenado, los efectivos profundizaron la requisa y abrieron una de las tapas superiores de carga del camión. Allí descubrieron cuatro bolsas de arpillera blancas ocultas dentro de la estructura del transporte.

Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisterna
Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisternaPrensa Gendarmería

Con apoyo del personal de Criminalística y Estudios Forenses, los uniformados extrajeron un total de 107 paquetes compactos distribuidos dentro de las bolsas.

Posteriormente, las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 112,97 kilos de droga.

Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisterna
Encontraron 112 kilos de cocaína en un camión cisternaPrensa Gendarmería

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que ordenó el secuestro de la droga, del camión cisterna y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, la Justicia dispuso la detención del conductor del transporte, quien quedó a disposición de la causa mientras avanzan las actuaciones para determinar el origen y destino del cargamento de estupefacientes.

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