La “uberización” narco: descentralización, pequeñas cocinas para el estiramiento y venta con la lógica de las apps

Por una investigación judicial se acaba de descubrir una cocina de cocaína en un pequeño cuarto precario de un asentamiento en Puerto Madero. Allí había un horno de secado para ladrillos blancos de cocaína que consiste en dos estufas hogareñas, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación. La “cocina” era custodiada solo por un joven inmigrante.

Este hecho comprobado por la Justicia federal porteña evidencia la tercera transformación del narcotráfico.

Los narcos importan la materia prima medianamente procesada −pasta base de cocaína o fentanilo− y terminan la producción cerca de los grandes mercados, reduciendo los gastos e incrementando las ganancias.

En el caso de la marihuana, cualquier inmueble del mundo puede ser adaptado para instalar cultivos de marihuana en proporciones industriales. A través de la selección genética de semillas, los sistemas de iluminación, calefacción y riego, los narcos pueden generar la cantidad de marihuana que el mercado local les demanda sin necesidad de importarla desde otras latitudes.

Este nuevo proceso de la economía narco comenzó a inicios del siglo 21 con drogas sintéticas como las metanfetaminas; los narcos en la Argentina comenzaron a instalar laboratorios para reducir aún más los costos e incrementar el valor agregado de otras drogas.

Los desarrollos tecnológicos y los conocimientos científicos que circulan por internet permiten que al sistema flexible y deslocalizado de fabricación y distribución de drogas se sumen mecanismos y comportamientos de la economía de plataformas.

A niveles minoristas, la tecnología permitió la capilarización social y geográfica de las organizaciones narco en todos los territorios, convirtiendo a cualquier persona en un aspirante a narco.

Secado de ladrillos de cocaína en una "cocina" de drogas descubierta en Puerto Madero Captura de video (PFA)

En Inglaterra este sistema se llama county lines −líneas de condado− y ya se detectó en varias regiones del planeta, incluso la Argentina. Incluye telefonía celular, inmuebles, personas pobres −incluso explotadas sexualmente− y, por supuesto, drogas.

La masificación en el uso de billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá, junto a las apps de delivery o mensajería como PedidosYa y Rappi, les permite a las organizaciones narco descongestionar sus estructuras. El narco abandona el espacio físico y se lanza a la conquista del mundo digital.

El sistema es tan simple como sofisticado: los distribuidores de rango medio reciben los pedidos por celular, luego se comunican con los vendedores al menudeo para que recojan la mercancía en un lugar específico y, por último, la lleven hasta las bocas o las narices de los compradores en otras ciudades.

Las drogas se almacenan en casas abandonadas u ocupadas por personas de muy bajos recursos que son obligadas bajo coacción o convencidas con argumentos tan sólidos como la violencia física o la supervivencia económica. Los inmuebles por donde los vendedores al menudeo retiran la mercancía varían frecuentemente; incluso de barrio o de ciudad.

Las organizaciones adoptaron la filosofía de las plataformas, desconcentraron sus estructuras y comenzaron a captar personas con pretensiones de ser emprendedores narco o que intentan sobrevivir de manera precaria a un riesgo muy alto.

Ya no necesitan de un gran número de miembros para demostrar su poderío; por eso intentan reclutar a personas sin antecedentes penales, menores que trabajen para la organización sin significar eso un riesgo o un compromiso.

La capilaridad de este nuevo sistema y la posibilidad de que existan empleados sin patrones a la vista son un desafío más para los Estados que siguen buscando el punto de inflexión en las personas y no en el propio sistema.

Dos estufas, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación y un joven pobre de custodia en algún barrio de la periferia. La “cocina” de cocaína es allanada. El sistema de plataformas continúa.

Lucas Manjón es Profesor Superior de Historia y oficial mayor en el MPF; representa a la asociación italiana Libera en la Argentina y coordina el proyecto Bien Restituido, para la administración y la reutilización social de bienes cautelados y decomisados en causas penales