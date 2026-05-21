“¡No suelten a ese animal!”: el singular pedido al tribunal de una coimputada del “gaucho narco” que quería matar a un juez, un fiscal y un ministro

En el marco de una nueva audiencia del juicio contra una organización narcocriminal que funcionó entre 2019 y marzo de 2024 en Entre Ríos, una de las imputadas declaró en contra del presunto líder de la banda, el productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante Leonardo Airaldi. “Todo el mundo decía que era un sicario”, indicó en un tramo de su exposición, en la que también aseguró que era “capaz de cualquier cosa”.

Ante esto, y tras el planteo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, a cargo del fiscal José Ignacio Candioti y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) —representada por el fiscal Diego Iglesias y el fiscal coadyuvante, Martín Uriona—, el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó que la Policía de Entre Ríos custodie a la imputada y le entregue un botón antipánico.

Durante la declaración, que se extendió prácticamente durante tres horas, María Soledad Touzet precisó cómo operaba la organización e indicó que trabajó para Airaldi entre 2021 y 2022.

“Los últimos seis meses con él fueron un infierno”, remarcó, antes de afirmar que el imputado “estaba con la droga”. Tras esto, relató una secuencia en la que él le pidió que averiguara el precio de combustible para avionetas. Tras consultarle por mensaje si avanzaba con la compra, volvió enojado a la oficina en la que ella se encontraba y le advirtió: “Un error más de estos y te vuelo la cabeza de un tiro”.

Según indicó, otro de los implicados le habría explicado “el negocio” de Airaldi. “¿Vos fuiste al campo? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro”, le habría dicho este hombre. “Ahí entendí todo, que Leonardo estaba con la droga”, agregó la imputada en su declaración, glosada en el portal informativo de la Procuración General, www.fiscales.gob.ar.

Hacia el final, Touzet pidió que “no suelten a ese animal” y aseguró que tenía miedo porque vivía sola con su hija. Por todo lo expuesto en la audiencia, los fiscales Candioti e Iglesias acompañaron el pedido de la defensa y le requirieron al tribunal que se designe una custodia y se le otorgue un botón antipánico a la mujer.

Los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello hicieron lugar al pedido y dispusieron medidas especiales para que la mujer no se cruzara con el productor rural.

Máxima custodia rumbo a Ezeiza: el “gaucho” narco fue movido a un pabellón de alto riesgo tras el complot criminal

Airaldi estaba presente en el recinto porque amplió la declaración que hizo al comienzo del debate y había solicitado hacerlo de manera presencial. Hasta el momento, había seguido las audiencias de manera virtual desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado en el Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar).

Allí está desde febrero de este año, cuando se develó un presunto plan suyo para atentar contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.

Tras las declaraciones de ayer están previstas otras tres audiencias de prueba, en las que se presentarán los testigos vinculados a la causa que instruyó la Justicia federal de Santa Fe por el secuestro de casi 30 kilos de cocaína.

El 12 de junio comenzarán los alegatos y se espera que el tribunal dicte su veredicto el próximo 30 de julio, tras el receso de la feria judicial en Entre Ríos.

El caso

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscalía Federal de Paraná, se señala a Airaldi como organizador y financista del tráfico ilícito de estupefacientes que tuvo lugar entre 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades entrerrianas de Paraná y Diamante.

En esa investigación fueron identificados otros 13 implicados en las maniobras: cuatro ya alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, que será tratado al momento de la sentencia. El debate oral comenzó el 3 de marzo pasado.

“Cada uno de los integrantes ha representado y desempeñado un rol específico en su estructura, liderada por Leonardo Roberto Airaldi, encargado de la coordinación general, gestión financiera y la obtención de información de importancia proveniente de funcionarios policiales, que era utilizada para sortear operativos de control y/o seguridad”, se explicó en el requerimiento formulado por el fiscal federal interino Leandro Ardoy.

Por otro lado, Airaldi también es juzgado por el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad costera de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe. Por el caso, permanece prófugo un empleado rural señalado como el encargado de custodiar la droga y trasladarla por el río Paraná desde un establecimiento ubicado en las islas.