Hay fecha para el sorteo del tribunal que tendrá a cargo el nuevo juicio por la muerte de Maradona

El 19 de este mes se conocerán los nombres de los jueces que estarán a cargo del nuevo juicio donde se intentará develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona. Ese día, a las 12, se realizará el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) que deberá juzgar a los siete imputados después de que el primer debate, que había comenzado el 11 de marzo pasado, se declarara nulo después de que pusiera en evidencia el vínculo entre la jueza Julieta Makintach y la producción del documental Justicia Divina.

Hoy, el Ministerio Público Fiscal, los abogados que representan a la familia de Maradona y los defensores de los siete acusados recibieron una notificación por firmada por el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Enrique García Maañón, donde se los cita para el próximo jueves a las 11 para una reunión informativa. Una semana después será el sorteo.

El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach

Anteayer, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, había presentado un escrito donde solicitaron que, “con la mayor brevedad posible y con la premura que el caso amerita”, se realice el sorteo para designar a los jueces que deben estar a cargo del nuevo juicio donde se debe develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Maradona.

“A fin de asegurar el más alto grado de transparencia y garantizar la legitimidad de los actos procesales venideros, solicitamos respetuosamente a ‘vuestra excelencia’ [sic] que, salvo mejor criterio, se notifique a estos acusadores públicos, así como a la totalidad de los particulares damnificados y asistencias técnicas de los acusados a los efectos de formalizar el sorteo correspondiente a la mayor brevedad posible y con la premura que el caso amerita. Asimismo, entendemos oportuno que, además de garantizar la presencia de las partes, dicha desinsaculación se realice de forma manual o mediante el sistema tradicional de ‘bolillero’ en pos de evitar el ulterior cuestionamiento sobre mecanismos digitales de estilo”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal en la presentación que hicieron ante García Maañón.

Además, Ferrari e Iribarren solicitaron que “en atención a las características del presente juicio y en particular el tiempo que demandará la realización efectiva del debate, proponemos que se proceda a la designación de un cuarto magistrado o juez sustituto. Ello así, pues si bien no existe previsión concreta en el ritual provincial [Código Procesal Penal bonaerense] que aluda a aquella posibilidad, no es menos cierto la necesidad de proceder de ese modo en vistas a garantizar la efectiva realización del juicio oral y público aludido”.

El juicio fue declarado nulo por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, 48 horas después del apartamiento de la jueza Makintach tras la recusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, los abogados que representan a los particulares damnificados y los defensores de los siete acusados.

“Finalmente, se destaca la imperiosa necesidad de asegurar la celeridad en la radicación y desarrollo del juicio oral, garantizando así el pleno respeto a los derechos de las víctimas conforme a la Ley 27.372 como también los derechos de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”, afirmaron los fiscales en la parte final de la presentación.

La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona

Los acusados que deberán sentarse una vez más en el banquillo de los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.