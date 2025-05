La muerte de Maradona: el Tribunal decidió declarar nulo el debate y habrá un nuevo juicio

Sucedió lo que todos suponían: el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona volvió a “foja cero”. Tras el apartamiento de la cuestionada jueza Julieta Makintach, sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso declararon la nulidad del debate. Esto significa que deberá sortearse un nuevo tribunal y repetir las alternativas de las 21 audiencias desarrolladas desde el 11 de marzo.

Así lo anunciaron en una breve audiencia los dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro y ante la atenta mirada de las tres hijas del astro del fútbol: Dalma, Gianinna y Jana Maradona. También estaban en la sala Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego, y los siete acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Los magistrados ingresaron en la sala de audiencias a las 12.52. Tras el saludo a todos los presentes, rápidamente, el juez Savarino, presidente del tribunal, anunció la decisión tomada.

Con voz firme, Savarino afirmó: “Habiendo sido oídas todas las partes se da a conocer la resolución del tribunal que es la nulidad del juicio”.

Después se refirió a la magistrada apartada del debate por su participación en la producción del documental Justicia Divina. “La jueza Makintach no intervino de forma imparcial. Su conducta provocó un perjuicio para las partes acusadoras, como para las defensas”, dijo Savarino.

La llegada de Dalma y Gianinna Maradona a los Tribunales de San Isidro Nicolás Suárez - LA NACION

“Para nosotros constituye una decisión ingrata proceder a la nulidad. Coincidimos en un todo con lo dicho por el fiscal Patricio Ferrari cuando expresó que la única responsable fue la jueza recusada [Julieta Makintach]”, afirmó Savarino después de leer los fundamentos de la resolución.

Savarino se lamentó: “El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos, salvo por una personal a persona que fue apartada”. Obviamente, se refería a la jueza Makintach.

Al leer la resolución, dijo: “No corresponde hacer lugar a la petición de que el proceso se reanude con la intervención del suscripto y de la Di Tommaso, y que se lleve a cabo una nueva audiencia en los términos del artículo 338 [presentación de pruebas] del Código Procesal Penal bonaerense con la intervención de un juez sustituto. Le asiste razón al doctor Nicolás D’Albora [abogado defensor de Forlini], en cuanto a que la figura del juez sustituto no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal de la provincia, sino en el Código Procesal Penal de la Nación. En este sentido, debe recordarse que cada provincia posee la potestad de dictar leyes procesales, por intermedio de las respectivas legislaturas, ya que se trata de una facultad no delegada al gobierno federal ”.

A su turno y antes de dar por finalizada la audiencia, tomó la palabra la jueza Di Tommaso. Fue categórica

“Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha” . Mientras la jueza expresaba estas palabras, Dalma y Gianinna Maradona rompieron en llanto.

“Les deseo mucha suerte y que a cada uno le llegue la Justicia que se merece”, cerró la vocal del TOC N°3.

La alusión de la magistrada a la frase que dijo Maradona en su partido homenaje, “la pelota no se mancha”, no fue bien recibida por Luque. “La jueza [por Di Tommaso] diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mirando a las hijas de Maradona, es una joda”, sostuvo a LA NACION, indignado, el neurocirujano, que llegó a juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual.

Cuando se retiraba de la sala de audiencias, el fiscal Ferrari, quien anteayer fue el encargado de presentar las irrefutables pruebas contra la jueza Makintach incorporadas al expediente que tramitan sus colegas Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo en la investigación iniciada para determinar si hubo comisión de algún delito de la magistrada, dijo a LA NACION: “La nulidad no es el mejor escenario porque nuestra contraparte [los abogados defensores de los acusados] supieron, parcialmente, cuál era la estrategia de la Fiscalía. Esto nos obliga a redireccionar nuestra plan de acusación”.

Ahora, tras la nulidad, el siguiente paso será que la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal de San Isidro realice un sorteo entre los seis tribunales restantes para que se haga cargo del nuevo debate.

Según informaron fuentes judiciales, el sorteo puede demorarse un poco porque antes tienen que hacer un trámite interno certificando qué jueces pueden participar y cuales no.

Entre los que pueden ser designados está el TOC N°7, tribunal que tiene a su cargo el juicio por jurados de la enfermera Gisela Dahiana Madrid, la única de los ocho imputados que no participaba del juicio que se acaba de declarar nulo. Eso sí, no podría participar la jueza María Coelho, que está a cargo de coordinar el debate donde 12 ciudadanos, vecinos del Departamento Judicial de San Isidro, decidirán si Madrid es culpable o inocente.

Tras retirarse del edificio de los Tribunales de San Isidro, en un breve diálogo con LA NACION, Jana Maradona afirmó: “Si bien ya me lo veía venir [la nulidad del juicio], tengo un sentimiento de impotencia. Pero vamos a seguir firmes en la búsqueda de Justicia”.

Uno de sus abogados, Gustavo Pascual, dijo: “Más allá de la frustración que implica la nulidad del juicio, creemos que es lo menos malo. Esperamos que con un nuevo tribunal podamos funcionar y desarrollar la prueba como debió haber sucedido en este debate”.

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro Nicolás Suárez - LA NACION

Para el letrado Fabián Améndola, quien junto con Fernando Burlando, representa a Dalma y Gianinna Maradona, la resolución de los jueces Di Tommaso y Savarino fue “impecable”. Y explicó de esta manera: “Me pareció que la nulidad era la única alternativa posible para asegurar un juicio transparente y que no pueda ser objetado por nadie en el futuro. Creo que se va a sortear rápidamente un nuevo tribunal. Todas las partes estamos de acuerdo para darle celeridad al proceso y creo que en poco tiempo vamos a tener fecha del nuevo debate”.

Como se dijo, Savarino y Di Tommaso no ahorraron críticas por el accionar de Makintach. Una y otra vez remarcaron que la decisión de declarar nulo el juicio debió única y exclusivamente al papel desarrollado por su colega, quien integra el TOC N°2, pero se sumó al debate para completar el tribunal que fue sorteado, en su momento, para estar a cargo del histórico debate, ya que desde hace varios años no tiene una composición de tres miembros.

“Nosotros, que hicimos desde el día que nos tocó intervenir en esta causa, la tarea de llevar adelante un proceso de esta naturaleza con las particularidades que tenía, que era para nosotros un juicio más, pero que tenía una repercusión pública evidentemente arrolladora, estuvimos a la altura de las circunstancias. Una persona se equivoca, una persona hace las cosas mal, no representa la Justicia. Si nosotros damos ese mensaje públicamente, la gente acude a buscar Justicia en otros lugares que no es donde tiene que buscarla. Ninguno de los dos creemos otra cosa más que personas que hemos sido colocadas en un lugar para cumplir un mandato, así como los abogados cumplen un mandato, los fiscales, los defensores", sostuvo la jueza Di Tommaso. Habló en nombre de ella y del presidente del Tribunal. Como en la audiencia donde fue apartada Makintach, ambos, se diferenciaron de su colega.

Suspendida por 90 días

Anoche la Suprema Corte bonaerense suspendió a la jueza Makintach. Los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria dispusieron una licencia compulsiva por 90 días.

“La medida surte efecto desde el día de la fecha y se extiende por 90 días. Por la naturaleza de los hechos involucrados y la urgencia del caso, se dispuso trasladar la resolución al Procurador General [Julio Conte Grand], a fin de que evalúe el actuar de la doctora Makintach en los términos de la Ley N° 13.661 (de enjuiciamiento de magistrados) en orden a la pertinencia de la acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires", se informó en un comunicado de prensa.

Y se agregó: “La Suprema Corte provincial señaló que el análisis inicial de los antecedentes puestos de relieve y la presentación efectuada por la Subsecretaria de Control Disciplinario del Tribunal, permiten advertir las características inusitadas de la participación que habría tenido la mencionada magistrada en un film o video, supuestamente documental, referido al proceso penal”.