“Hola, vengo a robar”: el relajado aviso de un ladrón que asaltó una panadería en Rosario

“¡Doña!”, gritó un ladrón que entró a una panadería como cualquier otro cliente, porque no había personal a la vista. Cuando la vendedora apareció, le informó con plena tranquilidad que se trataba de un robo. “Hola. Vengo a robar, dame toda la plata que estoy armado”, le dijo a la mujer que estaba del otro lado del mostrado.

El hecho, que ocurrió en un comercio en el centro de Rosario, quedó registrado por las cámaras de seguridad. Cuando el delincuente comenzó a insistirle a la panadera para que le entregue el dinero, ella levantó sus manos y se escondió en la parte de atrás del comercio y encendió la alarma de seguridad.

Robaron panaderia en pleno centro

Así, el hombre, que no parecía estar armado como dijo, cruzó del otro lado del exhibidor y se lanzó sobre el sector donde guardan el dinero. Con la alarma de fondo, intentó llevarse efectivo, aunque no logró encontrarlo.

Tras fracasar en tomar el capital de las ventas del día, esta persona desenchufó la computadora portátil del local. De forma lenta y relajada, la cerró, la guardó debajo de su brazo y salió corriendo por la misma puerta por la que entró.

“Ocurrió a las 10 de la mañana y no es la primera vez que pasa, sino la tercera en un lapso de menos de un año. Me amenazó, me dijo que me iba a robar. Yo atiné a esconderme atrás, pero él pasó y se llevó la computadora. Después vino la policía. Me abrieron los vecinos porque estaba encerrada”, dijo la vendedora, en declaraciones a El Tres.

“Se ve en la cámara que él tiene todo el tiempo del mundo para pasar, para intentar de robar la computadora. Se la lleva y se va caminando como si nada. Vino la policía, pero ya se había escapado”, agregó.