La policía bonaerense busca a los autores del homicidio registrado en la ciudad de La Plata

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 20:46

Un hombre de 34 años murió hoy luego de ser haber sido baleado en la cabeza por dos motochorros que lo asaltaron cuando se movilizaba en su bicicleta por la ciudad bonaerense de La Plata, según informaron fuentes médicas.

La víctima fue identificada como Santiago Stirz, quien permanecía internado en el Hospital San Martín de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde fue intervenido quirúrgicamente y murió esta tarde como consecuencia de las heridas sufridas.

Se trata del segundo ciclista asesinado durante un robo en poco más de una semana. El armenio Dimitri Amiryan había sido mortalmente baleado por un adolescente de 15 años -inimputable para la ley penal- que intentó robar su bicicleta en el barrio porteño de Retiro.

Este nuevo ataque a un ciclista fue registrado anoche en la calle 47, entre 20 y 21, de La Plata, mientras la víctima transitaba en bicicleta cargando una guitarra y una mochila.

Las fuentes detallaron que, de acuerdo con los testigos, Stirz fue abordado por dos hombres en moto, y el que iba de acompañante le efectuó un disparo a quemarropa que le ingresó en el parietal derecho. El músico quedó tendido en el suelo, por lo que los vecinos llamaron de inmediato al 911.

Los investigadores sospechan que los ladrones le dispararon debido a que el joven llevaba auriculares puestos y no habría detectado cuando los asaltantes le pidieron que se detuviera.

La fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield que instruye la causa, pidió al centro de monitoreo las cámaras de la zona para tratar de identificar a los dos delincuentes, que se movilizaban en una moto tipo Tornado, según confió una fuente policial.

Al recordar a Dimitri Amiryan, ciclistas advirtieron ayer sobre el peligro de los robos Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Bajo la consigna "No más robos de nuestras bicicletas", un grupo denominado Cicloturismo La Plata convocó para mañana una movilización y recorrida entre distintas comisarías de la ciudad. "No es contra la policía. Si no que es ahí donde vamos si nos roban", aclaran los convocantes a través de las redes sociales. La recorrida se iniciará en la plaza céntrica Moreno a las 20.

Una manifestación similar fue realizada ayer por ciclistas y amigos de Dimitri Amiryan, quienes recorrieron el trayecto entre el Congreso y el cruce de la avenida Madero y San Martín -el lugar del homicidio- para visibilizar su reclamo de justicia y advertir sobre la violencia que se esconde detrás de la comercialización irregular de bicicletas.

"Todos saben que es robada una bicicleta que se pone en venta a un precio irrisorio. La idea es concientizar a las autoridades y a la población sobre estos casos. Queremos que el símbolo de esa bicicleta blanca que colocamos donde mataron a Dimitri sea un llamado a la reflexión", aseguró uno de los participantes de la manifestación en reclamo de justicia.

El asesinato de Amiryan abrió nuevamente el debate por lainimputabilidad de menores, ya que fue detenido como autor de ese crimen un adolescente de 15 años que, más allá de quedar internado por el momento en un instituto de menores, no afrontará consecuencias judiciales por ese homicidio.

Conforme a los criterios de Más información