A una semana del crimen, familiares y amigos del ciclista armenio piden justicia

Un numeroso grupo de ciclistas, familiares y amigos de Dimitri Amiryan recorrieron esta tarde el trayecto entre el Congreso y el cruce de la avenida Madero y San Martín, donde la semana pasada fue asesinado el quiropráctico armenio de 37 años. Por ese crimen fue detenido casi de inmediato un chico de 15 años. Inimputable para la ley penal, ese adolescente fue alojado en un instituto de menores. El asesinato ocurrió durante el intento de robo, por lo que los allegados a la víctima buscaron visibilizar un concepto mediante el acto realizado en la escena del crimen: la compra de bicicletas robadas provoca muertes.

"Todos saben que es robada una bicicleta que se pone en venta a un precio irrisorio. La idea es concientizar a las autoridades y a la población sobre estos casos. Queremos que el símbolo de esa bicicleta blanca que colocamos donde mataron a Dimitri sea un llamado a la reflexión", aseguró uno de los participantes de la manifestación en reclamo de justicia.

"Solo pienso que era muy bueno para este mundo sucio", dijo a LA NACION la hermana del ciclista asesinado.

Yana Amiryan, su padre y su cuñada, la pareja de Dimitri, fueron quienes convocaron al acto en el que se colocó una bicicleta blanca en el lugar del crimen. Al mediodía, los familiares y amigos de la víctima se reunieron en el Cementerio Británico para dejar flores en la tumba. "Los armenios, cuando pasa una semana desde el día del fallecimiento van al cementerio a poner flores. Es un acto religioso", explicó Yana.

El dolor de los allegados de Dimitri es inmenso. "Estoy muy agradecida a todos. Mi hermano tenía mucho respeto, era alguien con un gran corazón, era una persona con manos milagrosas que salvó y le cambió la vida a mucha gente, que hizo caminar a muchos, desde niños hasta adultos", agregó Yana.

Ella fue quien a dos días de la muerte de su hermano creó un grupo de WhatsApp que se llama "Todos X Dimitri", en el que intercambian mensajes 223 personas. Todos recuerdan a la víctima con amor y atravesados por la tristeza. "Tuve la suerte de conocer a Dimitri por la venta de un vehículo hace 4 años aproximadamente. (Era) Una persona sana, muy preparada, alegre, recordando su juventud en un país tan castigado como es Armenia. Él tenía fe de que nuestro país iba a salir adelante. Dimitri, te pido perdón en nombre de todos los argentinos. No merecías morir de esa forma", escribió Oscar.

Dimitri Amiryán había llegado hace diez años a la Argentina. Entre sus pacientes estuvo incluso la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en los últimos días cuestionó que no se tratase en el Congreso un proyecto de ley para modificar la edad de imputabilidad y bajar ese límite a los 15 años. La muerte del ciudadano armenio que buscaba un futuro en la Argentina reabrió ese debate.

Los familiares y amigos sienten en dolor por la pérdida, reclaman justicia y visibilizan su pedido con acciones pública como la desarrollada esta tarde en Retiro, pero alejados del debate político se focalizan en las íntimas sensaciones generadas por una muerte evitable. "Es la primera vez en mi vida que escucho que tantos hablan bien de una persona. No lo digo solo porque era mi hermano, es así, de verdad. Es la primera vez que veo que un muchacho que conoció a Dimitri solo dos semanas está llorando, y me parte el alma. Él no tenía que morir así y eso no me deja en paz. Seguramente mi hermano está con nosotros y siempre voy a sentir su presencia", señaló su hermana.

Un proyecto para los pacientes

Amigos cercanos del ciudadano armenio informaron en el grupo de WhatsApp que tomaron la decisión de llevar a cabo un proyecto para continuar con el trabajo que hacía Dimitri y que sus pacientes no dejen de ser atendidos.

"Les aviso a todos que tenemos un proyecto la hermana de Dimitri, unos íntimos amigos y doctores de crear un salón con sus mejores alumnos y compañeros para seguir atendiendo a sus pacientes", informó uno de ellos.

Quienes participaron del homenaje a Dimitri Armiyán en Retiro expresaron que en la ciudad ya fueron colocadas once bicicletas blancas en lugares donde murieron ciclistas. Dos de esos casos fueron provocados por situaciones de robo, mientras que los restantes fueron accidentes de tránsito.

