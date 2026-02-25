Por un robo en Martínez, detuvieron al padre de dos de los líderes de la temible banda del Millón

Sus hijos están señalados como los líderes de la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro. Ahora él, Hugo David Castillo, fue detenido acusado de haber participado de un robo en una casa de Martínez.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El sospechoso, de 47 años, fue detenido por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense en la villa La Cava, en Beccar.

Castillo es el padre de Hugo Castillo San Martín, conocido como Huguito y Elián Castillo San Martín, de 21 y 22 años, respectivamente, dos de los sindicados líderes de la banda.

El robo por el que fue detenido Castillo ocurrió el 29 de noviembre pasado en una propiedad situada en Entre Ríos al 1700, en Martínez, San Isidro.

El golpe fue descubierto cuando la víctima, María, llegó a su casa. Ladrones habían logrado abrir una caja fuerte que había en el vestidor de su habitación y se apoderaron de los dólares y pesos que tenía guardados. Habían ingresado después de forzar la puerta de entrada y cuando la casa estaba vacía.

A partir del análisis de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas se determinó que los delincuentes se movilizaban en un automóvil Ford Focus gris claro que circulaba sin las chapas patentes.

Hugo Castillo San Martín, uno de los sindicados líderes de la banda del Millón Policía Bonaerense

Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo del expediente, le encargó tareas investigativas a detectives de la DDI de San Isidro, quienes ubicaron el automóvil sospechoso estacionado en un pasillo de la villa La Cava.

“Los detectives hicieron una vigilancia encubierta en las proximidades donde estaba estacionado el vehículo sospechoso, en la zona de departamentos de La Cava. En las últimas horas, cuando un hombre abrió una de las puertas, fue interceptado y detenido. Se trataba de Hugo David Castillo, padre de dos de los sindicados líderes de la banda del Millón”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Voceros policiales dijeron que el padre de Huguito tiene antecedentes por delitos como robo, lesiones, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad.

“El padre de los sindicados líderes de la banda cumplía un rol fundamental en la estructura criminal”, afirmaron las fuentes consultadas.

Huguito está acusado de haber participado en el homicidio de Jorge De Marco, vecino de Las Lomas de San Isidro, asesinado en marzo de 2024 por la organización criminal. Se trató del caso con el que se dio a conocer la banda del Millón.

Según calificadas fuentes de la investigación, Hugo David Castillo y su pareja, Alejandra San Martín, de nacionalidad chilena, “articularon las maniobras de ocultamiento de Huguito mientras estuvo prófugo por el homicidio de De Marco”.

Como otros de los sindicados líderes de la banda, Huguito Castillo San Martín continuó con la planificación de los robos desde su detención.

En noviembre pasado, LA NACION reveló que Huguito había marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

La información surgió al peritar el teléfono celular que le había secuestrado a Huguito durante un allanamiento en su celda.

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata, a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

En la galería de imágenes del teléfono celular del sindicado cabecilla de la banda, se encontraron una serie de álbumes que llevaban como nombre Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas.

Por ejemplo, el álbum Capturas de Pantalla había imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.

Tras la información sensible obtenida en el teléfono celular de Castillo San Martín, el fiscal Ferrari, a cargo de la investigación que llevó tras las rejas a gran parte de la organización criminal, le remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Lucas Borge, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, para que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados a dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos.

Castillo San Martín, de 20 años, había sido detenido en noviembre del año pasado después de haber estado prófugo ocho meses. Fue capturado por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un boliche de Don Torcuato.

Pero, Huguito o Castillito, como los otros dos presuntos cabecillas, Thiago Sandoval, alias Polli, y Brandon Imanol Brites, de 19 años, siguieron al mando de la banda del Millón desde sus lugares de detención.

Es más, las pruebas reunidas por el fiscal Ferrari indican de que Polli Sandoval fue el ideólogo del robo ocurrido el 25 de octubre pasado en Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, en San Isidro, que terminó con la víctima, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, muerta.

En ese momento, Sandoval tenía 18 años y estaba preso en un “centro de contención de menores adultos” de Virrey del Pino, en La Matanza, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el homicidio de De Marco. Era menor de edad cuando ocurrió el asesinato.