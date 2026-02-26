Patricia Bullrich confirmó que iniciaron un sumario a uno de los agentes de la PFA que agredió periodistas

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad en la gestión mileísta, Patricia Bullrich, habló este jueves sobre las agresiones de la Policía Federal Argentina (PFA) contra periodistas en las inmediaciones del Congreso. “Actuó desmedidamente”, dijo la legisladora antes de ingresar a la Cámara alta para la sesión que debatirá, entre otros temas, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y los cambios en la ley de Glaciares. En tanto, confirmó que se le abrió un sumario al agente que golpeó al camarógrafo de la señal A24, Facundo Tedeschini.

“Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace [contra la modificación de la ley de Glaciares]. Fueron sacados y detenidos inmediatamente en un lugar bien cercano”, introdujo Bullrich en diálogo con la prensa. Tras eso, continuó: “En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo [Tedeschini] intentó entrar para filmar esas imágenes. Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de la PFA consideró que la conducta es reprochable”.

Sin embargo, al momento de la agresión, el camarógrafo estaba parado sobre el cordón de la vereda, no forzando una entrada al edificio.

Las agresiones a los camarógrafos en Congreso

“Esta es una actitud a analizar de fondo. Yo no puedo evaluar una tarea que esta haciendo la Policía, ya no soy ministra de Seguridad. El camarógrafo intentó entrar donde estaban los detenidos, quiso tomar fotografías de las personas”, insistió.

Y sumó sobre el sumario al efectivo de la PFA: “El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal. Ha habido una actitud inmediata por parte del jefe de la Policía. Acá hay una acción determinada y eso implica analizar que este policía actuó desmedidamente”.

La arremetida contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, donde se debatirá la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio y, cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.

“El cámara quedó en medio de la situación, lo empujaron y se cayó. No está detenido, solo fue trasladado a un sector para que lo atiendan los médicos del SAME. Por otra parte, ya se inició un sumario administrativo para evaluar si la reacción del oficial de la Policía Federal fue correcta o no”, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

El operativo de detención de los activistas de Greenpeace

Fuentes del SAME confirmaron que Tedeschini, de 50 años, presentaba lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

Respecto a las detenciones a Greenpeace, desde la organización ambientalista indicaron a este medio que los 12 detenidos son Carla Guidi, Sol Klausek, Luciana Rivero, Abril Castellano, Iwan Nuñez Romero, Mailen Miranda Vaquera, Juana Serra, Pablo Bléfari, Marcos Policer, Diana Suarez Smeke, Manuela Zalazar y Cynthia Moreno Gallo. Todos son mayores de edad: nueve mujeres y cuatro hombres.

La acción que hicieron sobre las escaleras del Congreso. Gentileza: Martín Katz /Greenpeace

En la acción que montaron sobre las escaleras del edificio antes de ser detenidos, los ambientalistas —vestidos de traje, corbata y camisa, emulando a los legisladores— se sentaron sobre inodoros que llevaban la frase “ley de glaciares” y exhibieron un cartel con el mensaje “Senadores, no se caguen en el agua”.