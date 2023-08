escuchar

Los siete integrantes de una banda de delincuentes que se movilizaban en motos y que azotaba a los vecinos del barrio Villa Giardino, en el partido de Lanús, fueron demorados por su presunta vinculación en el homicidio de Morena Domínguez, una chica de 11 años, que murió por los golpes sufridos en un asalto. Luego de revisar las pruebas, la fiscal Silvia Bussano decidió imputar por el homicidio en ocasión de robo de la niña, a dos de los sospechosos.

Esos dos hombres fueron detenidos en Pompeya, luego que cambiaron el celular robaron a la menor por paco. Los dos acusados serán indagados en las próximas horas por el homicidio en ocasión de robo de Morena, ocurrido ayer, a las 7.27 en Molinedo al 3200, a metros de la escuela Almafuerte, donde la menor estudiaba. Los agresores fueron grabados por la cámara de seguridad de una librería cuando le pegaban a la niña y la arrastraban para robarle un celular.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte de la niña fue un “fuerte golpe abdominal que le provocó una hemorragia interna”.

Morena Domínguez, la chica de 11 años asesinada por motochorros en Lanús

“Los dos sospechosos que quedaron detenidos son mayores de edad. Tienen 25 y 28 años. Son hermanos y fueron identificados como Miguel y Darío Madariaga. No hay menores de edad apresados por el caso. Por las pruebas reunidas podemos decir que los autores del crimen estarían identificados”, sostuvo una fuente de la investigación a cargo de la fiscal Bussano. La moto usada en el ataque habría sido encontrada en poder de Miguel, uno de los hermanos detenidos.

Al principio de la investigación, los responsables de la pesquisa revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y los antecedentes de robos cometidos por motochorros.

Así, los investigadores llegaron al barrio Acuba, un asentamiento situado a quince cuadras del lugar del ataque, sobre terrenos donde había un basural. Allí, opera una banda de motochorros que sale a robar por la zona de Villa Giardino, Fiorito y Villa Diamante.

Según informaron fuentes de la Municipalidad de Lanús, un adolescente, de 14 años, había confesado su participación en el crimen Sin embargo, este menor no quedó detenido, aunque se determinó que formaba parte de la banda y constituyó la punta del ovillo para identificar a los dos hermanos que fueron imputados del homicidio.

El menor, de 14 años, había sido demorado durante el allanamiento en la que fue detenido uno de los autores del asesinato de la niña. Si bien no le imputan la participación en el homicidio Morena, el menor delincuente había sido detenido en 21 oportunidades por diversos robos cometidos en la zona y en Lomas de Zamora. La última vez que lo apresaron fue el 28 de julio pasado por un robo. Aunque comenzó a robar cuando tenía 12 años, en octubre de 2021, fue detenido por primera vez. Debido a que por su edad es un menor no punible para la ley, los fiscales y jueces del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenaban que lo entreguen a sus padres. En algunas oportunidades no pasaban tres días hasta que volvían a apresarlo. Aseguran que la diputada nacional Natalia Zaracho, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois, intentó evitar su arresto en marzo pasado.

Ataque motochorros en Lanús: mataron a una niña de 11 años

“La policía bonaerense detuvo a dos sospechosos. Se secuestró la moto que habría sido utilizada por los delincuentes. También se incautaron dos cascos y ropa similar a la que usaban los motochorros en el momento del ataque. Los indicios son concluyentes para acusarlos del crimen”, sostuvo a la nacion una calificada fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La moto usada por los delincuentes había sido robada el 3 de marzo pasado, en jurisdicción de Villa Soldati, en territorio porteño. Los asaltantes la cruzaron por el puente Olímpico, la cambiaban de jurisdicción y la utilizaban para robar en la zona, lejos de los sistemas lectores de patentes.

“Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Para la fiscal, , el caso ya está cerrado”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

En las imágenes de la cámara de seguridad se observó la parte final del ataque de los motochorros y cómo la víctima fue arrastrada un par de metros por la moto de los delincuentes.

Los dos acusados del homicidio de Morena Domínguez

Según se observó en la grabación, cuando la menor cayó al asfalto, el delincuente que viajaba como acompañante se bajó de la moto para robar las pertenencias de la víctima y luego volvió a subir al rodado para escapar.

Una vecina intentó asistir a la chica, un automovilista intentó cerrarles el paso a los motochorros y un hombre los persiguió, pero los asaltantes lograron huir.

Morena se descompensó en el lugar del ataque y un médico del Servicio de Atención Médica (SAME) le hizo maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP). Después, la niña fue trasladada al Hospital Evita de Lanús, donde falleció de un paro cardiorrespiratorio.

“Tras el ataque, [Morena] fue derivada al hospital provincial a través del sistema de emergencia del SAME. Su cuerpo fue encontrado con muchas heridas. Se observó un politraumatismo craneoencefálico grave. A través de la reanimación cardiopulmonar que se le hizo en la escuela y dentro de la ambulancia, se pudo mantener un mínimo latido cardiaco. Llegó inconsciente al hospital y se la trasladó a terapia intensiva pediátrica. A las 9.20 falleció, una hora y media después de arribar al nosocomio”, relató el médico Javier Maroni, director del Hospital Evita.

Temas Homicidio