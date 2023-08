escuchar

“Pobrecita, pobrecita... ¿Por qué? Todo por un celular”, se preguntó anoche consternado Hugo, el barrendero que llegó primero a socorrer a Morena Domínguez cuando fue asaltada por dos motochorros en una calle de Lanús Oeste. Totalmente quebrado, en medio del llanto, contó que cuando tuvo entre sus brazos a la niña de 11 años aún estaba con vida, pero se quejaba mucho del dolor en la zona abdominal.

Con su rostro tapado y de espaldas a la cámara de Telenoche, por el miedo que le genera la situación, Hugo relató cómo fue la secuencia. Se encontraba a la vuelta del lugar del asalto porque había ido a dejar a una de sus hijas al colegio. “Sentí que estaba gritando una nena y vi que la estaban arrastrando de los pelos con la moto. Entonces, me crucé y ahí la soltaron. Tiraron la mochila de la víctima, se subieron a la moto y se fueron. La nena cayó al asfalto”, contó el trabajador, que ya está jubilado.

Lo primero que atinó hacer fue correr para ver si podía atrapar a los delincuentes, pero solo alcanzó a tirarles “un manotazo”, describió. Volvió sobre sus pasos y se acercó a la menor, que estaba en el suelo. “Me arrodillé y la tuve así un ratito entre mis brazos”, recordó mientras graficaba cómo se agachó a acompañar a Morena.

Ataque motochorros en Lanús: mataron a una niña de 11 años

“Estaba muy agitada y se tocaba la panza. Decía que le dolía, le dolía. Le dije: ‘No, mamá, no te agites porque te va a hacer mal’, entonces se calmó un poco”, recordó Hugo y tras ello confirmó: ambos motochorros golpearon a Morena en la zona de la panza.

De acuerdo al informe de la autopsia realizado al cuerpo de Morena, se constató que la niña sufrió un “fuerte golpe abdominal” que le provocó una hemorragia interna y que luego desencadenó la muerte de la menor, que estaba a unos pasos del colegio N.º 60 Almafuerte.

Los dos acusados del homicidio de Morena Domínguez, la niña de 11 años asaltada por motochorros en Lanús

“Pobrecita… Se lo juro que...”, intentó seguir en su relato uno de los principales testigos del crimen de la niña, pero la emoción se lo impidió y estalló en llanto. Hugo aún intentaba comprender por qué la ambulancia se demoró “más de 20 minutos” para llegar a asistir a Morena. Desde ayer no puede creer lo que le tocó presenciar. “Se me cayó el alma al suelo. La tuve entre mis brazos, pobrecita... por una porquería la tienen que matar”, agregó conmocionado.

Por el crimen fueron detenidos dos hermanos: Miguel Ángel Madariaga, de 28 años, alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga, de 25, quienes estaban a disposición de la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 de Lanús, quien los indagará en el transcurso de esta jornada acusados por el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento.

El dolor del padre de Morena

Hoy temprano, cerca de las 7, mientras la familia de Morena velaba su cuerpo en el domicilio de Villa Diamante, su padre se acercó a los medios presentes para hacer un pedido. “Quiero que venga la mamá y que venga la abuela, el abuelo. No les voy a hacer nada, que le digan que vengan a verla a la More, por la More. Mi Morena no se puede ir así. Yo pronto me voy a ir con ellas”, dijo el hombre.

Se expresó de esta manera debido a que, según explicaron sus allegados, en algún momento hubo enojos entre las dos familias. Luego, un grupo de familiares lo acompañó nuevamente a la casa.

Papá de Morena, la niña que murió luego del asalto de los motochorros Gonzalo Colini

“Tengo a mi hijo, pero a More no la tengo más. Se me fue la vida, se me fue More”, había dicho ayer a TN luego de lamentar que la niña haya quedado al cuidado de su madre, de quien está separado. “Mientras estaba conmigo, Morena jamás fue a la escuela sola, yo no sabía que iba a sola, siempre tuve miedo de la calle y Dios me hizo pagar”, había explicado.

Por su parte María, la madre de Morena, quien se encontraba en Salta bautizando a su hijo junto con su actual pareja cuando mataron a la niña de 11 años, dijo ayer a los medios que la familia de su expareja la había amenazado.

