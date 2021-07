Horror en Palermo: el agresor del colectivo no tuvo remordimientos después de apuñalar a un pasajero

José Báez está preso, acusado de haber apuñalado y dejar en grave estado a un pasajero de un interno de la línea 152, en Palermo. El hecho ocurrió anteayer a las 19.30, a la altura de la parada situada a metros del shopping. Al día siguiente, al ser analizado por una psicóloga y un médico psiquiatra, proyectó culpas en terceros y no demostró remordimiento por el ataque del que fue protagonista.

Así surge de las conclusiones del estudio interdisciplinario que se hizo por orden del juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno, a cargo de la investigación del ataque. Según informaron fuentes judiciales, el agresor se negó hoy a declarar ante el magistrado en la audiencia donde se le leyó la acusación de tentativa de homicidio.

El estudio interdisciplinario se hizo en el hospital neuropsiquiátrico Borda. Báez dijo ser desocupado. Admitió haber tenido problemas de alcoholismo a partir de los 16 años y afirmó que es jardinero, pero que no trabaja desde hace ocho años.

Según la psicóloga y el médico psiquiátrico que participaron del estudios interdisciplinario, el imputado se encontraba “vigil, tranquilo y sin alteraciones. Con conciencia de situación, sin productividad alucinatoria-delirante ni antecedentes al respecto. Desconoce el delito que se le imputa, no presenta impulsividad [sic] manifiesta, no tiene criterio de internación psiquiátrica; presentas conductas manipulatorias [sic], proyecta culpa en terceros y no presenta remordimientos”.

El hecho por el que está imputado Báez ocurrió anteayer a las 19.30 en la avenida Santa Fe y Vidt, a metros del shopping Alto Palermo. Según la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores a partir de las primeras declaraciones testimoniales, todo comenzó cuando Báez subió al interno 56 de la línea 152 y se negó a pagar el boleto.

“En ese momento comenzó una discusión con el chofer; mientras, Báez se dirigió hacia la parte trasera y comenzó a increpar a una pareja que había subido delante de él para que le pagara el viaje. Entonces, Franklin Bedón Galarza salió en defensa de las personas agredidas y comenzó una pelea. Hubo trompadas hasta que Báez sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima”, explicaron fuentes judiciales.

Bedón Galarza fue trasladado al hospital Rivadavia y el sospechoso fue retenido por el encargado de un edificio y por los otros pasajeros hasta que llegó el personal de la Policía de la Ciudad.

“La víctima fue trasladada al hospital con el cuchillo clavado en su cuerpo. Fue operado. Está estable, pero intubado, y no está en condiciones de declarar”, agregaron las fuentes consultadas.

En los próximos días, el juez Bonanno definirá la situación procesal del imputado.

