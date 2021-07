Tragedia en San Miguel: arrolló a toda velocidad a una adolescente y la mató: la familia pide justicia

Una chica de 17 años murió prácticamente en el acto tras ser arrollada por un auto que circulaba a alta velocidad en una esquina de San Miguel; el conductor se encuentra detenido en Pilar. El trágico episodio ocurrió el viernes a la tarde y, tras la conmoción, la familia y allegados de la menor exigen que se haga justicia y que el responsable siga preso y sea condenado.

Poco antes de las 13.30, Abril Ayelén Salina se dirigía a tomar el colectivo para ir al colegio “Juana Manso”, donde concurría; se detuvo en la esquina del bulevar Perón y Las Delicias, y esperó a que el semáforo le diera verde para cruzar. Esa escena fue registrada por la cámara de seguridad de una compañía aseguradora del lugar.

“Eran exactamente las 13.27; ella ya tenía su lugar para cruzar y sacó la SUBE, que iba a usar en el colectivo para ir a la escuela. Ni siquiera bajó del cordón, estaba esperando sobre la vereda. Vio que venía el colectivo, cruzó y le faltaba poquito para llegar al bulevar. Este hombre tenía la vista totalmente despejada como para poder volantear” y eludirla, precisó Emilce, la madre de Abril, en comunicación telefónica con LA NACION.

Abril tenía 17 años y concurría al colegio "Juana Manso" en San Miguel

La madre de la joven estudiante contó que, luego de que su hija fuera embestida por el auto -un Renault Kwid blanco, con dos infracciones pendientes de pago por infringir la velocidad máxima permitida en la provincia de Buenos Aires- según le contaron varios testigos “había gente enojada porque el conductor movió el auto cuando no lo tendría que haber movido”.

“Me dijeron que está detenido, pero no en San Miguel, sino en Pilar. Lo que yo estoy buscando con urgencia es una foto de él, porque sé que va a quedar libre, no creo que quede preso. Quiero que haya una condena social para este tipo, yo necesito difundir su foto por todos lados”, añadió Emilce, con bronca e indignación.

"Quiero que este tipo pague, no puede andar así por la vida", expresó la mamá de la joven embestida

Según consta en la página web oficial de consultas de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, el vehículo implicado en la tragedia posee, en efecto, dos actas impagas por circular a mayor velocidad de la permitida por ley: la primera infracción data de mayo de 2019, mientras que la segunda es de febrero de 2020. El valor de cada una de ellas asciende a $13.650.

“La fiscal estuvo en la esquina de mi casa, pero no se comunicó conmigo. Me mandaron a la comisaría y cuando llegué me atendió un oficial que me sacó a un galpón y me dijo ‘ella cruzó mal, a mitad de cuadra’, cuando nada que ver... Fue el mismo viernes, media hora después de la muerte de mi hija”, narró Emilce.

El auto involucrado en el desgraciado episodio tenía dos actas labradas por exceder la velocidad máxima permitida Captura-infraccionesba.gba.gob.ar/

Valeria, la tía de Abril, expresó también a LA NACION que desde la Justicia “no tienen información de nada” sobre lo ocurrido, y que del traslado y detención del conductor del auto -se trataría de un abogado de 34 años- se enteraron por los medios. “Empezamos con un abogado recién el lunes y a mi sobrina la enterraron ayer. Ahora nos enteramos de que tal vez hoy lo pueden largar”, advirtió.

“En el video se la ve a ella esperando y a la velocidad que pasa el coche. Mi sobrina murió ahí, prácticamente en el acto. Según sabemos, el tipo primero dijo que ella cruzó mal y después, que no la vio. Medio raro, el único auto que pasa es el de él, cuando la atropella, ningún otro más. Estamos a la espera de lo judicial a ver qué pasa”, indicó la tía.

Los destrozos en la parte frontal del Renault Kwid tras el impacto dan cuenta de la magnitud del siniestro

Mientras, según los familiares de Abril y testigos de la zona, las violaciones al semáforo rojo en la esquina donde se produjo la tragedia son moneda corriente, por lo que los chicos, jóvenes y adultos que por allí transitan siempre están expuestos a sufrir una desgracia, como lamentablemente sucedió con Abril a finales de la semana pasada.

“La aseguradora de la esquina tiene la filmación. Ahora mi abogado me dijo que está encaminado el tema de los domos que hay. Me estuvieron haciendo notas hoy desde las 7 de la mañana en el lugar y un montón de coches y colectivos pasaron en rojo, casi se llevan puesto a un motociclista, es un desastre y va a seguir pasando esto. Estoy con entereza, tengo otro nene, no me puedo caer. Quiero que este tipo pague, a mí me pueden dar un resarcimiento económico, pero a Abril no me la van a devolver. Y la felicidad que yo tenía con ella, tampoco”, se lamentó Emilce.

La causa se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Delitos Culposos de San Martín, a cargo de la fiscal Ana Rosa De Leo.