Horror en Rosario: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en una frazada y detuvieron a un expolicía

La familia de Bárbara Aragón, de 26 años, no sabía nada de la joven desde el sábado pasado. En las últimas horas su cuerpo fue hallado en una pensión del barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario, en Santa Fe, envuelto en una frazada.

Por el homicidio fue detenido un hombre de 37 años. El sospechoso había sido exonerado de la Policía de Santa Fe tiempo atrás por su presunta vinculación con una banda narco.

La investigación del crimen quedó a cargo de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), quien en las próximas horas indagará al sospechoso, que fue detenido en la misma habitación donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

El crimen se descubrió ayer, después de que la familia de Aragón, que ya había difundido la búsqueda en redes sociales, denunciara su desaparición ante personal policial.

Personal de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe hizo un allanamiento ayer a la madrugada en una pensión de Juan José Paso al 6200, en Empalme Granero, después de que un remisero declarara que había llevado a una joven a ese lugar la mañana del sábado pasado.

“A los pocos minutos, el remisero recibió un mensaje de WhatsApp solicitando que regresara a la pensión buscarla. Pero al llegar, el chofer no obtuvo respuesta”, según informó el diario La Capital.

Cuando el personal irrumpió en la habitación se encontró con el sospechoso y el cuerpo de la víctima, que estaba envuelto en una frazada dentro de una valija.

Los uniformados secuestraron el teléfono celular del sospechoso, que será sometido a un peritaje.