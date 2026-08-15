Una camioneta perdió el control e impactó contra un almacén en Mar del Plata: un muerto y cinco heridos

Un impactante choque conmocionó en las últimas horas a Mar del Plata. A la madrugada de este sábado un joven de 21 años perdió el control de su camioneta tras ser impactado por otro vehículo, volcó sobre una vereda y atropelló a cinco personas, una de las cuales perdió la vida. El siniestro quedó grabado por la cámara de seguridad de un comercio.

El episodio ocurrió a las 2:35 sobre calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. De acuerdo a las primeras pericias, todo comenzó con la colisión de un Volkswagen Gol Trend con una Toyota RAV4, según supo LA NACION de fuentes cercanas al caso.

Impactante choque en Mar del Plata

El Gol impactó contra la parte trasera de la Toyota, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta, volcara y atropellara a al menos cuatro personas que se hallaban sobre la vereda, en la puerta de un almacén.

En las imágenes que registró la cámara de seguridad, se observa cómo la camioneta se aproxima a gran velocidad e impacta directo contra el frente del comercio, sin darle tiempo de reacción a los que estaban charlando y comprando en ese lugar.

Producto del choque, tres hombres -uno de ellos menor de edad-, fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): uno de 32 con fractura de cadera; uno de 17 con politraumatismos y fractura del tobillo derecho y uno de 30 con politraumatismos y fractura de pelvis, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

También resultaron heridos dos hombres de 21 y 38 años, también con politraumatismos. Desafortunadamente, una persona, aún sin identificar, perdió la vida.

Según consignó La Capital, los conductores de ambos vehículos dieron resultado negativo en el control de alcoholemia y ninguno presentó lesiones, por lo que no debieron ser trasladados.

Tras las primeras averiguaciones se abrió una causa bajo la caratula de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”.

La escena tras el accidente Captura

Por su parte, la Policía Científica comenzó con la investigación para determinar la secuencia exacta del accidente con el fin de determinar las responsabilidades del caso. El análisis de las cámaras de seguridad puede resultar clave para la pesquisa.

En el lugar del accidente se montó un operativo con efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata y de la Comisaría Tercera, Bomberos y personal de Tránsito Municipal.

“Cerca de las 2 de la mañana escuchamos un estruendo. Salimos a ver que había pasado y había una camioneta volcada. Había dos chicos tirados, uno entre la reja y la puerta y otro adentro del local. La Policía llegó rápido, pero la ambulancia tardó un rato. Lo que escuché es que la camioneta venía a 100 kilómetros por hora. Parece que lo tocaron en la esquina y chocó a mitad de cuadra”, manifestó un vecino en diálogo con LN+.