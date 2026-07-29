LA NACION

Importante operativo por una amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

La Policía Federal realizó un amplio despliegue en el edificio situado en Palermo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Operativo de la Policía Federal en la Embajada de los Estados Unidos
Operativo de la Policía Federal en la Embajada de los Estados Unidos

La Policía Federal, junto a fuerzas porteñas, realiza un importante operativo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Palermo debido a una amenaza de bomba que se registró en las últimas horas.

Al edificio, situado sobre Avenida Colombia al 2890, se desplazaron personal policial y bomberos para realizar tareas de prevención. Además, concurren la división de Explosivos de la Federal y el Escuadrón Antibombas de la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a la investigación, se trató de una “amenaza telefónica”.

Por el operativo, el cruce entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento, a solo cuadras de La Rural, se halla completamente cortada.

A su vez el edificio, habitualmente visitado por los argentinos que tramitan la visa para poder viajar a Estados Unidos, fue completamente evacuado.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Incrementaron los operativos de la Patrulla Municipal y en seis meses fueron arrestados o demorados 1240 sospechosos
    1

    San Isidro: incrementaron los operativos de la Patrulla Municipal y en seis meses fueron arrestados o demorados 1240 sospechosos

  2. La dolorosa despedida de la pareja del mecánico que murió en Necochea
    2

    La pareja del mecánico que murió en Necochea lo despidió con un sentido mensaje: “Te llevaste una gran parte de mí”

  3. Detuvieron a un ingeniero argentino en Paraguay por un presunto caso de trata de personas
    3

    Detuvieron a un ingeniero argentino en Paraguay por un presunto caso de trata de personas

  4. Las estafas virtuales suman más de 200 denuncias por mes y advierten cómo evitar las trampas más reiteradas
    4

    Ciberdelitos: Las estafas virtuales suman más de 200 denuncias por mes y advierten cómo evitar las trampas más reiteradas