Importante operativo por una amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

La Policía Federal, junto a fuerzas porteñas, realiza un importante operativo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Palermo debido a una amenaza de bomba que se registró en las últimas horas.

Al edificio, situado sobre Avenida Colombia al 2890, se desplazaron personal policial y bomberos para realizar tareas de prevención. Además, concurren la división de Explosivos de la Federal y el Escuadrón Antibombas de la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a la investigación, se trató de una “amenaza telefónica”.

Por el operativo, el cruce entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento, a solo cuadras de La Rural, se halla completamente cortada.

A su vez el edificio, habitualmente visitado por los argentinos que tramitan la visa para poder viajar a Estados Unidos, fue completamente evacuado.

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