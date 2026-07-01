Impulsan en Neuquén un plan para blindar a Vaca Muerta contra el crimen organizado, con tecnología de avanzada y socios internacionales

En suelo neuquino se gesta no solo la promesa de la soberanía energética de la Argentina, sino también un nuevo paradigma de seguridad. Vaca Muerta, calificada por expertos y funcionarios como un “faro energético” mundial, busca afianzarse como activo económico y, al mismo tiempo, “blindarse” contra el crimen organizado.

A partir de una propuesta de la jueza María Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y referente de la política pública contra el microtráfico de drogas en dicho organismo, y con el apoyo del gobernador Rolando Figueroa, la provincia logró algo inédito: alinear los intereses de grandes conglomerados energéticos mundiales con la seguridad ciudadana local.

El objetivo, explicó la jueza a LA NACION, es no solo proteger bienes y activos para favorecer la llegada de fuertes inversiones privadas locales y extranjeras en Vaca Muerta, sino también evitar que el narcotráfico aceche a los trabajadores que engrosan las plantas de las compañías. En ese sentido, una de las mayores preocupaciones son las drogas sintéticas, cuyo consumo en la Argentina está en aumento, tal como reveló el último informe de Naciones Unidas.

La magistrada detalló a LA NACION cómo la necesidad de garantizar la “seguridad jurídica en general” (lo cual beneficia a las multimillonarias inversiones extranjeras) derivó en un apoyo internacional masivo que hoy dota al polo petrolero de Neuquén de tecnología del FBI, inteligencia italiana y una capacidad de seguridad operativa que supera a la de cualquier otra jurisdicción del país; el plan es replicar este plan en otras zonas en el mediano plazo.

La ecuación es simple, pero contundente: es impensable invertir en un lugar donde hay un altísimo comercio de estupefacientes o un altísimo índice de criminalidad. Para las empresas y gobiernos extranjeros, el narcotráfico, por caso, no es solo un problema social, sino una amenaza directa que impacta en la matriz de riesgo de sus negocios.

"La lucha contra el narcotráfico internacional en Neuquén es coordinado e inclaudicable", afirma la abogada Maria Soledad Gennari Hernan Zenteno - La Nacion

Neuquén vive hoy un fenómeno de migración interna y global masiva, atraída por la industria hidrocarburífera. Sin embargo, este flujo de capitales y personas también convirtió a la provincia en “una plaza muy interesante” para las organizaciones criminales, que buscan hacer pesar en la zona su logística de distribución y venta de drogas.

“Está claro que el crimen es considerado una amenaza mayor para las inversiones, debido a que la inseguridad es considerada legalmente nociva a nivel medular para cualquier mercado que quiera atraer capitales lícitos. Por otra parte el capital humano debe ser especialmente protegido", explicó Gennari.

Es por eso que las organizaciones empresariales que tienen intereses económicos en Vaca Muerta, a través de sus directivos, coordinan con los responsables públicos un trabajo conjunto para brindar la mayor seguridad posible.

La inversión en el marco de la lucha contra el microtráfico la asumió, hasta el momento, el Estado en su totalidad. Sin embargo, se prevé que en un futuro, en el marco de la responsabilidad social empresarial (RSE), esos actores privados comiencen a contribuir activamente para poseer, por ejemplo, mayor tecnología para detectar y atacar el crimen común (microtráfico/narcotráfico) y el crimen organizado, adelantó la vocal del Superior Tribunal de Justicia.

En febrero de 2025, Neuquén dio un primer paso al adherir −como ya lo hicieron otras provincias− a la ley de desfederalización del microtráfico. Luego, la protección del desarrollo del negocio integral en Vaca Muerta requería de un programa específico para proteger activos y recursos humanos del azote de las operaciones del crimen organizado.

"Al ser una política pública diseñada con datos duros, la continuidad de este blindaje está garantizada", asevera la Doctora Gennari Hernan Zenteno - La Nacion

La jueza Gennari explica que uno de los puntos centrales de su gestión en el máximo tribunal provincial ha sido la capacidad de tejer redes de cooperación técnica con las naciones para brindar “oportunidades tácticas de mejora en el combate contra el crimen organizado”.

Italia y los Estados Unidos se convirtieron en aliados estratégicos en este camino. Italia, a través de su embajador en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, fue un actor clave en este empuje. Según Gennari, ese país “posee una curva de aprendizaje en el combate de las mafias que Neuquén está aprovechando al máximo”.

En relación con eso, la provincia recibe un asesoramiento de élite con el apoyo de Carabinieri (la policía italiana) y de máximas autoridades antidrogas y antilavado.

"Desde que se aprobó la ley de desregulación, se redujeron en un 27,7% las causas en relación a hechos ilícitos que afectan la propiedad (robos y hurtos)", destaca Gennari Hernan Zenteno - La Nacion

Las drogas sintéticas, en el foco

La colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional permitió que Neuquén accediera a mayores recursos técnicos aplicados a la seguridad estratégica.

La provincia implementará el Codis (Combined DNA Index System) del FBI, un sistema de gestión de base de datos de perfiles genéticos que permite una identificación criminal de altísima precisión.

“El trabajo conjunto con la embajada de los Estados Unidos, la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y Naciones Unidas se centra especialmente en el desafío de las drogas sintéticas, un mercado en expansión que utiliza el neuromarketing para captar a los jóvenes a través de presentaciones atractivas que emulan golosinas, snacks y presentaciones ingeniosas de difícil captación sin una adecuada capacitación", explica Gennari.

La ayuda internacional permite que la provincia esté inaugurando un laboratorio de alta tecnología con equipos que pocos centros del continente poseen.

Por un lado están los espectrómetros móviles, que permiten analizar sustancias sin abrir sus envoltorios. Por ejemplo, en un operativo en la vía pública o en una fiesta, los agentes policiales pueden saber en segundos la composición exacta y los porcentajes de una dosis.

También adquirieron cromatógrafos gaseosos de vanguardia por valores de entre 700 y 800 millones de pesos. “Los cromatógrafos gaseosos y líquidos -que están en proceso licitatorio- son vitales para identificar qué sustancia se encontró y qué estupefaciente ingirió una persona en crisis”.

"La detección de estas sustancias, como el fentanilo o el macrofentanilo, que es 10.000 veces más potente, es una prioridad para los organismos internacionales que colaboran con la provincia”, explica Gennari. Hernan Zenteno - La Nacion

A partir del uso de la cromatografía y la espectrometría, Neuquén accedió a una biblioteca de más de 800 sustancias psicoactivas identificadas a nivel global por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, por su sigla en inglés).

El empuje internacional también se debe a que Neuquén es hoy un lugar en el que se le da batalla a lo que Gennari llama “el objetivo estratégico”: las drogas de diseño.

A diferencia de las sustancias ilícitas más conocidas y de origen vegetal, como por ejemplo la marihuana o la cocaína, las drogas de diseño son 100% sintéticas y generan una dependencia inmediata.

La jueza advierte sobre la peligrosidad extrema de estos estupefacientes, cuya reacción en cada cuerpo es desconocida. De hecho, menciona casos de “canibalismo” y brotes psicóticos incontrolables entre los consumidores.

“Un chico que hace un mes era un excelente deportista prueba una gomita pensando que es una golosina y en realidad es una droga de diseño. Y al instante quiere más porque el efecto es rápido”, explica Gennari. Y agrega: “La detección de estas sustancias, como el fentanilo o el macrofentanilo, que es 10.000 veces más potente, es una prioridad para los organismos internacionales que colaboran con la provincia”.

Gennari resume que “la idea es generar conciencia y no miedo” en los jóvenes, explicándoles crudamente que las drogas sintéticas no son un juego. “Esto no es broma. Esto te cuesta la vida”, alerta.

La estrategia del gobierno y el Poder Judicial neuquino, impulsada por el apoyo internacional, tiene un objetivo final: que a las organizaciones criminales les resulte “poco rentable” operar en Neuquén. De acuerdo con la información oficial a la que accedió LA NACION, hubo una disminución de ingresos de casos al Ministerio Público Fiscal del 27,7% en relación con delitos contra la propiedad (robos y hurtos), y una baja de 16,3% de casos vinculados con el comercio de drogas.

"Las familias deben involucrarse. La idea es generar conciencia, y no miedo”, apunta la abogada Maria Soledad Gennari Hernan Zenteno - La Nacion

La jueza Gennari hizo hincapié en el rol de los padres y cuidadores en la detección temprana del consumo problemático de sustancias ilícitas. “Si una madre o un padre abre el cajón de las medias de su hijo, quizás encuentre cosas que seguramente no identifique como drogas. Por eso también debemos educar a las familias para que conozcan los síntomas y los procesos de conducta” comúnmente asociados al consumo de estupefacientes.

Además, se aplica un enfoque de justicia restaurativa y de tribunales con enfoques específicos para casos de microtráfico vinculados a la adicción, especialmente en el sistema penal juvenil. La jueza propone alternativas como becas deportivas para sacar a los jóvenes del consumo y la venta a pequeña escala, dándoles una salida real fuera del crimen.

Gennari destaca que este modelo logró un pacto de unanimidad política que trasciende cualquier cambio de gestión. “Al ser una política pública diseñada con datos duros y analítica, respaldada por los tres poderes del Estado, la continuidad de este blindaje está garantizada”, afirma.

La jueza afirma que “el compromiso es total para que Neuquén sea, definitivamente, una plaza segura y libre del flagelo del crimen organizado y las drogas”.