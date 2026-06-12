Imputaron a Néstor Ortigoza por violencia de género en la causa iniciada por su expareja

El exmediocampista de San Lorenzo Néstor Ortigoza fue imputado por violencia de género en una causa iniciada en 2024 por su expareja Lucila Cassiau. Fuentes judiciales informaron que el acusado deberá declarar en agosto próximo.

De acuerdo al fallo que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la fiscal acusó al exfutbolista por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género” en perjuicio de la denunciante.

El exjugador del seleccionado paraguayo prestará declaración indagatoria el miércoles 5 de agosto a las 10 en la sede fiscal, en los términos de los artículos 308, 309 y concordantes del Código Procesal Penal y artículo 5 de la ley 13.811.

La fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, consignó en el escrito haber hallado “motivos bastantes para sospechar” que Ortigoza incurrió en “la comisión de los hechos”.

Roberto Herrera, abogado de Cassiau, sostuvo, en diálogo con Noticias Argentinas, que su clienta se encuentra “tranquila” tras la decisión judicial, al tiempo que permanece vigente una restricción de acercamiento contra Ortigoza.

“Cinco veces pedí que lo indaguen, hasta pedí la recusación de la fiscal porque no se movían”, afirmó Herrera, quien señaló que “pedirá la detención en la indagatoria”.

El denunciante en primera instancia había sido Ortigoza, por violencia contra sus hijos y posesión de armas, aunque la causa dio un vuelco cuando Cassiau publicó dos videos en sus redes sociales en los que el exfutbolista la agredía verbalmente y golpeaba.