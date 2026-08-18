Imputaron a siete aspirantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe, acusados de abusar sexualmente de un compañero

SANTA FE. Los siete aspirantes del Servicio Penitenciario Provincial provincial que fueron denunciados y detenidos el viernes pasado, acusados de abusar sexualmente de un compañero de curso, fueron imputados por ese delito y por el de lesiones leves . El próximo viernes, en la audiencia ya establecida, la fiscal del caso solicitará que todos ellos continúen detenidos ante una acusación con una pena que va de 3 a 10 años de prisión.

Los imputados tienen entre 18 y 29 años y, de acuerdo con lo informado por la fiscal, ninguno registra antecedentes penales. Hasta el momento no se investiga ningún antecedente similar dentro de la institución.

El informe elaborado por los profesionales de Medicina Legal corroboró la existencia de lesiones.

Además, cuatro de los imputados, según la presentación de sus abogados, manifestaron que no habían estado en el lugar del hecho.

No obstante, por el delito que se les imputa, los abusadores podrían recibir, en caso de quedar fehacientemente comprobado el delito, penas de entre 3 y 10 años de prisión, teniendo en cuenta que el supuesto abuso fue cometido entre varios, lo que se define como sometimiento de la víctima.

La audiencia imputativa se realizó este martes en los Tribunales de esta capital, donde Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo que el hecho ocurrió en la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, ubicada en el acceso norte de esta capital.

Ahora, se confirmó que el viernes próximo se resolverán las medidas respecto de cómo continuarán en el proceso los detenidos.

“El delito es serio. Dicen que le patearon la nuca. Ese tipo de lesiones podría haber provocado un daño mayor. El caso también es la práctica de tocamientos sin consentimiento. Todo conforma el abuso”, subrayó la fiscal.

El hecho

El episodio –según relató la fiscal- se produjo cuando la víctima, de 19 años, ingresó a un cuarto (de la escuela) para cambiarse. De acuerdo con su relato, fue arrojado al piso, golpeado y pateado, y posteriormente los agresores comenzaron a manosearlo e intentaron bajarle los pantalones.

Moser Ferro aclaró que para la configuración del delito de abuso sexual no resulta necesario establecer una motivación específica por parte de los agresores. El abuso sexual “simple no requiere motivación: con el solo hecho de tocar se configura el elemento subjetivo del tipo; no importa si no hay consentimiento”, sostuvo.

Moser Ferro confirmó que hubo tres personas que rescataron al joven de la situación. En tanto, durante la investigación fueron entrevistadas otras personas. La fiscal aclaró que en el lugar donde ocurrió el episodio no hay cámaras de seguridad.

Tratando de ampliar su visión sobre el caso, la fiscal también reconoció que deberá profundizar la entrevista con la víctima para determinar si existían situaciones anteriores de hostigamiento o si otros aspirantes podrían haber atravesado episodios similares.

Ante una consulta, la fiscal Moser Ferro aclaró que los denunciados y procesados no volverán a la escuela penitenciaria.