Insólito. Chocó contra una moto y lo asaltaron mientras pasaba los datos para el seguro

La imagen de la cámara de seguridad de un vecino de La Matanza puso al descubierto que la calle está liberada para los asaltantes. Uno de los últimos hechos no fue uno más: la víctima del robo no fue sorprendida cuando llegaba o salía de su casa o cuando circulaba por alguna calle, sino cuando debió detenerse por haber participado de un choque.

Hace menos de 48 horas, Víctor, de 65 años, conducía su Renault Sandero por la calle Centenera, en el barrio San Nicolás, de San Justo. Al llegar al cruce con José Mármol chocó contra un repartidor que perdió el control de su moto.

Aunque la moto quedó debajo del automóvil y a pesar de que voló el casco del trabajador, no hubo heridos. El repartidor se incorporó y levantó su rodado. Al mismo tiempo, Víctor estacionó su Sandero blanco en una zona segura y encendió las balizas.

Tanto el repartidor como Víctor, a quien acompañaba su pareja, comenzaron a intercambiar los datos de sus vehículos, licencias y otros documentos para denunciar el choque ante las aseguradoras correspondientes.

Choque y robo en San Justo

En ese momento, dos vehículos que circulaban en caravana llegaron a la esquina del incidente vial. En medio de la encrucijada de Centenera y José Mármol, al menos cuatro delincuentes armados descendieron de un Ford Fiesta blanco y un Toyota Etios rojo y apuntaron con sus armas a Víctor y al repartidor.

A punta de pistola y con sus rostros cubiertos con tapabocas y capuchas, los ladrones obligaron a Víctor a entregar su Renault Sandero. Ante la amenaza de que iban a matarla, Gladys, la pareja de Víctor, descendió del auto y pudo refugiarse en la vereda.

El repartidor corrió hacia la otra esquina, mientras que Víctor, resignado, entregó las llaves de su auto a los delincuentes. El ladrón que tomó el control del rodado tuvo problemas para arrancarlo y apuntó con su arma a Víctor.

Los delincuentes huyeron en los tres vehículos y, hasta el momento, no fueron detenidos. En tanto, Víctor debió hacer dos denuncias: la del choque contra la moto del delivery y la del robo de su automóvil, dos hechos ocurridos con diferencia de menos de un minuto.