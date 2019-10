Intensa búsqueda de Abril, una niña de diez años desaparecida en Punta Indio

Un centenar de policías y bomberos buscan a Abril Caballes desde el martes pasado

LA PLATA.- Un centenar de policías y bomberos de la provincia de Buenos Aires buscan a Abril Caballes, una niña de diez años desaparecida desde el martes último en las playas de Punta Indio.

La menor, de tez blanca, cabellos castaño y 1.30 metros de altura vive a poca distancia del lugar donde desapareció.La pequeña había estado jugando con una muñeca en la playa, acompañada de su mamá Magdalena Caballes. Esta declaró en sede judicial que la menor se olvidó la muñeca en la playa y regresó sola a buscar su juguete. Y no regresó.

La pequeña hacía sólo diez días que vivía con su mamá en Punta Indio. Había estado en guarda de sus abuelos en la localidad de City Bell, partido de La Plata, debido a una causa por violencia doméstica.

La pequeña tenía pánico a su mamá y estaba decidida a irse, según una vecina identificada como Victoria, que había pedido la tutela transitoria de la menor.

"El 18 de julio Abril estuvo acá en casa dos días. La criatura se iba y la madre la tildaba de rebelde y manipuladora. La criatura estaba cansada de la madre. No le daba medicamentos cuando se enfermaba", relató la vecina.

"Yo empecé a notar actitudes que no eran normales de la madre para con la nena. Abril me preocupaba. Y yo pedí la guarda provisoria- aseguró la vecina- A mí me la negaron porque la criatura tiene abuelos. Yo hice la denuncia y se la llevó el abuelo", expresó la testigo.

Entonces intervino el juzgado de Paz Letrado de Punta Indio a cargo de Guillermo José Fina.

"La restituyeron a la madre diez días atrás, pero la criatura tenía miedo. Ella decía: estoy aterrorizada por mi mamá. Estaba decidida a irse", aseguró Victoria, vecina de Magdalena y de Abril.

Desde la justicia no se confirmó que la niña haya sufrido abusos o violencia.

"Estamos abocados a la búsqueda. En principio no existiría un evento próximo que desencadenara como disparador la huida de la nena", dijo una fuente judicial a LA NACION.

Policías de Seguridad Siniestral, de Seguridad Rural, buzos y personal de defensa civil busca desesperadamente a la menor en la playa donde se la vio por última vez, una zona conocida como El Pericón.

Al momento de desaparecer, Abril vestía un buzo de lanilla verde con rayas negras y capucha y calzas negras. Interviene en la causa caratulada provisoriamente como Averiguación de paradero la Unidad Funcional de Intrucción N°5 , a cargo de Juan Ignacio Micucci, de esta capital.