Un ex militar y actual dirigente de La Libertad Avanza reivindicó el uso del Falcon verde en la dictadura

Un dirigente de La Libertad Avanza reivindicó el uso del Falcon verde en la dictadura, asociado a secuestros y desapariciones, durante su programa de radio, en la localidad bonaerense de Punta Indio.

Lo hizo con una frase que generó rechazo en la comunidad, al referirse a la efeméride de la fabricación del primer vehículo de esa clase en el país, en 1963.

Quien lo dijo, Jorge Pablo Cabrera, preside LLA en la localidad. Sostuvo que su padre tenía un vehículo de este modelo y que “cuando abrías el baúl, todavía olía a justicia”. Cabrera es un suboficial principal retirado de la Armada, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. Estuvo allí 37 años y se retiró en 2020.

Las declaraciones de la polémica fueron transmitidas el martes (el programa es semanal) por Radio FM del Sur 103, en un segmento que se llama La Libertad Avanza Punta Indio Radio. Se transmite desde Verónica, ciudad cabecera de la localidad.

Autoridades de la radio detallaron a este medio que los integrantes del programa pagan por el espacio. Junto a Cabrera se encuentran su esposa -coordinadora y tesorera del consejo directivo- Sandra Cano; Alejandro Lasarte, primer vocal; Raúl “Cacho” Paulos, segundo vocal; y Natalia Silva, que no pertenece al consejo directivo.

Cabrera se presenta como “un referente conocido de Punta Indio”. El martes, a las 19, cuando arrancó su programa, el dirigente repasó efemérides. “En 1963 se comercializa el primer Ford Falcon en Argentina de producción nacional, vehículo emblemático si es que tenemos los argentinos”, comenzó. “Totalmente”, respondieron sus compañeros.

“Tuve la fortuna de que mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon y todavía existía en mi familia que viene de... sí, el verde aceituna que venía de fábrica. Y abrías el baúl y todavía olía a justicia”, sostuvo. Sus declaraciones pasaron de largo durante el programa.

Tres semanas atrás, Cabrera fue oficializado como presidente del consejo directivo de LLA en Punta Indio. Como vicepresidente quedó Sergio Grabchuk, exprecandidato a intendente por el partido en 2023, lista donde Cabrera figuraba como concejal suplente.

“Es un orgullo para nosotros comunicarles que el Consejo Directivo de La Libertad Avanza en Punta Indio ha quedado conformado”, escribieron en la cuenta de Instagram del partido en la localidad.

Cabrera muestra particular interés en cuestiones militares y se presenta en sus redes sociales posando con su uniforme y un avión Pampa de la Fuerza Aérea. En enero, junto a otros referentes de LLA locales, se refirió a la baja de categoría de la Base Aeronaval de Punta Indio. Allí, sostuvo que la medida obedecía a los criterios de reducción de gastos del gobierno y aclaró que no existe la intención de cerrar la base.

LA NACION intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Cabrera y Cano, pero no obtuvo respuesta. Tras la publicación de la nota, la esposa de Cabrera envió a este medio un descargo que el dirigente realizó a través de Facebook, en el que afirma que la frase está “sacada de contexto” y que fue utilizada para “fines políticos”.

“Durante esa emisión, pronuncié una frase desafortunada y fuera de lugar, por la cual quiero pedir públicamente mis más sinceras disculpas. Reconozco el error, me arrepiento y lamento profundamente el impacto que pudo generar en muchas personas. No fue mi intención ofender, herir ni banalizar hechos dolorosos de nuestra historia”, detalló.

Cabrera aseguró que “jamás avalaría ninguna forma de violencia ni autoritarismo”.

El dirigente aclaró que se trató de un “exabrupto individual” que “no representa al equipo de trabajo ni al espacio político, ni mucho menos a los vecinos que integran LLA Punta Indio”. También sostuvo que fue una movida para “desprestigiarlo personalmente y atacar al espacio, que hoy se consolida como una alternativa”.

Las declaraciones del dirigente ocurren a unos meses de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza oficializó su acuerdo de convergencia con Pro de cara a las legislativas del 7 de septiembre. El distrito es el principal bastión del kirchnerismo y es conducido por el gobernador Axel Kicillof.

El intendente de Punta Indio e integrante del PJ, David Angueira, repudió lo dicho por el exmilitar. “En democracia no todo vale, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Desde el Partido Justicialista de Punta Indio expresamos nuestro más firme y profundo repudio a los dichos del referente local de La Liberta Avanza”, señaló.

REPUDIO TOTAL



La democracia se construye todos los días, con respeto, con memoria y con responsabilidad.



Hoy más que nunca, cuando vemos como se naturalizan expresiones cargadas de odio y violencia, tenemos que marcar un límite claro: no todo vale. pic.twitter.com/dsaQQzciu4 — David Angueira (@angueira_d29226) July 17, 2025

“Esa frase no es un chiste, es una provocación, una glorificación del horror, es un atentado a la memoria de miles de compatriotas, detenidos, torturados, desaparecidos. Es una burla a cada madre, a cada padre, a cada hijo que aún espera saber dónde está su ser querido”, sostuvo.

Angueira señaló que el Falcon verde “simboliza el terrorismo de Estado”. “Como peronistas, como ciudadanos y como vecinos de Punta Indio, no podemos ni vamos a ser indiferentes ante discursos que naturalizan el odio”, aseguró.

El descargo de Jorge Pablo Cabrera

“Ante la repercusión nacional que tomó una frase pronunciada en el programa de radio de nuestro espacio La Libertad Avanza Punta Indio, emitido por FM Sur 103.7 de Verónica, el día martes 15 de julio , me dirijo a la sociedad con el compromiso de la verdad, el respeto y la transparencia.

Durante esa emisión, pronuncié una frase desafortunada y fuera de lugar, por la cual quiero pedir públicamente mis más sinceras disculpas. Reconozco el error, me arrepiento y lamento profundamente el impacto que pudo generar en muchas personas. No fue mi intención ofender, herir ni banalizar hechos dolorosos de nuestra historia.

Asumo la responsabilidad absoluta de mis dichos. Mi nombre es Pablo Cabrera, y soy el único responsable. Este exabrupto fue individual y no representa ni al equipo de trabajo, ni al espacio político, ni mucho menos a los vecinos que integran La Libertad Avanza Punta Indio, conducido por la Sra. Sandra Cano como única coordinadora del distrito.

Lamentablemente, el hecho fue sacado de contexto y usado con fines políticos, en una clara movida para desprestigiarme personalmente y atacar a nuestro espacio, que hoy se consolida como una alternativa fuerte en el distrito.

Ante la repercusión nacional que tomó una frase pronunciada en el programa de radio de nuestro espacio La Libertad... Publicada por Jorge Pablo Cabrera en Jueves, 17 de julio de 2025

Quiero también compartir con la comunidad que cuento con una trayectoria de 37 años en la Armada Argentina, con una foja de servicios impecable, sin sanciones ni faltas. Siempre actué con honestidad, responsabilidad y compromiso con la patria. Quien me conoce, sabe que jamás avalaría ninguna forma de violencia ni autoritarismo.

Mientras se busca instalar una polémica en torno a una frase, se elige ignorar las graves denuncias que venimos realizando desde nuestro espacio, con responsabilidad y valentía

Un hospital distrital sin terminar desde hace más de 12 años, a pesar de licitaciones aprobadas y fondos enviados.

Un joven veroniquense golpeado estando esposado, en una causa que hoy tramita en la UFI N.º 8 con funcionarios policiales imputados.

Ausencia total del sistema de salud local, que ni siquiera se presentó ante esta denuncia grave.

El incendio y derrumbe en la Escuela Primaria N.º 12, silenciado por todos los sectores.

Escuelas con cloacas desbordadas, techos rotos, clases interrumpidas y viandas en condiciones indignas.

Una deuda de más de 7 millones de pesos en el jardín maternal inaugurado hace no más de dos años, confirmada por EDELAP.

Caminos destruidos en zonas rurales como La Viruta,sin una sola ambulancia disponible.

Todos estos reclamos los realizamos públicamente, pero no son escuchados ni replicados. ¿Por qué? Porque los verdaderos responsables son quienes hoy gobiernan nuestro distrito y prefieren el silencio, así como los otros espacios políticos que se centraron en replicar una frase y jamás en trabajar por los vecinos.

Desde La Libertad Avanza Punta Indio, no vamos a callarnos. No nos van a correr con operaciones ni con frases sacadas de contexto. Me hago responsables de mis errores, pero también de nuestras luchas.

Defendemos los derechos humanos todos los días, no solo cuando conviene. Lo hicimos desde el primer momento con el joven de Verónica, mucho antes que cualquier comentario desafortunado. Porque esto también es violencia institucional, persecución política. Y de esto también se habla."