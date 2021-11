Intentaron tomar tierras en el Parque Pereyra Iraola, pero lo impidieron los guardaparques

Un grupo de personas intentó llevar adelante una toma de tierras públicas ubicadas en el Parque Pereyra Iraola, en la localidad bonaerense de Gutiérrez, el fin de semana pasado, pero el episodio fue frustrado por Guardaparques y policías del Destacamento Policial.

Según se precisó en un comunicado, se trató de un amplio grupo que amenazó con volver al lugar junto con 50 familias. Además, advirtieron que hay mucha preocupación en la zona por posibles asentamientos.

”El trabajo en conjunto de guardaparques y policías una vez más impidió que se realizara la toma de tierras. Pero se retiraron no sin antes amenazar que como no les permitimos instalarse volverán con 50 familias de la agrupación a la que pertenecen. Es por eso que a estas horas hay una guardia permanente no solo en ese lugar sino en todo el sector”, indicaron.

En el descargo, la organización de Guardaparques expresó que son conscientes de la problemática habitacional, pero que ellos actúan como responsables de la “custodia del territorio que tiene asignado otro fin y otros beneficios para todos por igual”.

”Queremos recordar a la población que el Parque Provincial Pereyra Iraola no puede solucionar la problemática habitacional ni la real necesidad de tener un lugar para tener su tierra y su casa propia. Que somos conscientes que es una deuda de los sucesivos Gobiernos con los ciudadanos pero nuestra función es custodiar este territorio que tiene asignado otro fin y otros beneficios para todos por igual, que es, asegurar una calidad ambiental a la región, recargar un acuífero subterráneo, posibilitar calidad de vida ofreciendo un espacio natural en igualdad de condiciones a todos sin diferenciar clases sociales”, precisaron.

Asimismo, los Guardaparques alertaron que su tarea respecta al cuidado del aprovisionamiento alimentario de calidad de los agricultores, a custodiar “lo poco que queda de la flora y la fauna autóctona”. En esta línea, destacaron que “cada centímetro del territorio tiene sentido para que todo esto siga persistiendo en el tiempo para las futuras generaciones”.

Por último, argumentaron: “Lejos estamos de estigmatizar a quienes aun no han podido tener su querencia, su terruño pero reiteramos, no somos nosotros ni el Parque como gran espacio con objetivos definidos quienes vamos a amortizar esta deuda con la sociedad”.