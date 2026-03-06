LA NACION

Intento de contrabando: enviaban 55 kilos de marihuana como falsas encomiendas a todo el país

Personal de la Aduana secuestró 55 kilos de marihuana

Simulaban ser encomiendas que tenían como destino distintos puntos del país, pero en realidad eran un intento de contrabando de 55 kilos de marihuana. El plan fue descubierto por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Salta.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de ARCA. El hallazgo de los estupefacientes se dio en la denominada Zona Secundaria Aduanera.

Aduana llevó adelante la retención de diversas encomiendas provenientes de la zona de frontera norte para su análisis.

“Durante las tareas de fiscalización y apertura de bultos, se detectaron anomalías en dos encomiendas, por lo que fueron sometidas a una inspección más exhaustiva mediante escáner móvil. En las imágenes obtenidas se observaron elementos compatibles con una sustancia orgánica”, dijeron las fuentes consultadas.

Las encomiendas habían sido enviadas desde distintos puntos de la frontera norte del país.

“Ante las imágenes que mostraba el escáner móvil, en presencia de testigos, se procedió a la apertura de las encomiendas. Como resultado del procedimiento, se constató que contenían un total de 55 kilos con 763 gramos de marihuana. La Fiscalía Federal de Distrito Salta tomó intervención y dispuso el secuestro de la sustancia”, dijeron fuentes aduaneras.

Llamó la atención que el tipo de estupefaciente secuestrado. Generalmente, en Salta las fuerzas de seguridad y personal aduanero se incautan de cocaína.

