Cuidaban una plantación de tomates, pero bajo el suelo había más cocaína que semillas y fertilizantes

Los paquetes con cocaína marcada con el logo de un delfín aparecen una y otra vez en los decomisos más importantes de esa droga. En general se trata de operativos en los que se intercepta a un vehículo que sirve como transporte del estupefaciente desde el norte del país hacia los grandes centros urbanos. En esta ocasión fue detectada la zona de acopio de la sustancia, el lugar donde es recibida por la red local de traficantes poco después del ingreso en nuestro país. El multiforme ingenio de los contrabandista siempre sorprende y esta vez no fue la excepción: 177 kilos de cocaína estaban ocultos en una plantación de tomates.

Enterrados bajo la verdura, el cargamento ilegal fue descubierto el pasado fin de semana en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, donde fueron arrestados tres sospechosos, dos hermanos argentinos y un ciudadano venezolano. Esos hombres fueron procesados por el juez de Garantías de Orán, Gustavo Mendoza, que a pedido del fiscal federal Marcos Romero mantuvo la prisión preventiva de los detenidos. La droga llegaba desde Bolivia y en la investigación participó junto a la Gendarmería personal antinarcóticos de Colombia.

La droga secuestrada tenía el clásico sello del delfín como marca de origen Prensa Gendarmería Nacional

“La fiscalía pudo establecer que, en los últimos meses, los dos hermanos alquilaron, tres terrenos en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras pero que, en realidad, era una pantalla para ocultar la actividad ilícita”, se informó en la página web de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Se agregó que “se efectuaron tareas de vigilancia sobre otros inmuebles vinculados a los jefes de la organización, en uno de los cuales funcionaba el pool El Bunker, donde los miembros de la organización se reunían para coordinar el almacenaje y movimiento de la droga. Además, se identificaron también varias camionetas que usaban para ir de una finca a otra, con la excusa de realizar tareas agrícolas”.

La fiscalía —con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales Orán de la Gendarmería— estableció que traían la droga de Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado en cercanía del Río Colorado, se indicó en ese texto.

La aparición de la droga marcada con el sello del cetáceo, marca de origen asociada a la organización conducida por Delfín Reynaldo Castedo, preocupa especialmente a los funcionarios. La repetición del emblema no es aislada. En diciembre pasado, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina secuestró 210 kilos de cocaína de alta pureza también los alrededores de Orán, en un vehículo que se había detenido antes de un puesto de control.

La droga incautada en Colonia Santa Rosa, Salta Prensa Gendarmería Nacional

Aquel cargamento también estaba marcado con el delfín, símbolo que las áreas de investigación vinculan a la estructura de Castedo, alias El Patrón del Norte, actualmente detenido en el penal de Ezeiza, condenado por narcotráfico y por el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma. La continuidad temporal de los casos y la coincidencia geográfica en el eje de Orán refuerzan la pista sobre la procedencia de los embarques.

En esta ocasión, la fiscalía afirmó que se había dispuesto la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y del ciudadano venezolano, que finalmente fueron detenidos al encontrarse el cargamento de 177 kilos de cocaína. “De esas escuchas surgieron, días previos al allanamiento del sábado pasado, conversaciones y chats que daban cuenta del movimiento de una importante carga de drogas”, se consignó en el sitio de noticias del MPF.

Tras confirmar el lugar de almacenamiento de la droga, a pedido de la fiscalía, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos con intervención de personal de la Gendarmería. Así, en una de las fincas donde se cultivaban tomates, encontraron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas que contenían un total de 171,450 kilogramos de cocaína, dispuestos en 170 paquetes. También se detuvo a los dos hermanos y al venezolano.

“Además de la droga, se secuestró un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota y dos Volkswagen, teléfonos celulares y un dispositivo de memoria de una cámara de video existente en el local de entretenimiento”, se detalló en el informe oficial.

En esos allanamientos, la Gendarmería desplegó personal de la Dirección Antidrogas y del Centro de Análisis Criminal como así también efectivos y medios del Destacamento Móvil 3, Escuadrón 20 Orán, Unidad de Criminalística y Estudios Forenses Orán, Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Tartagal y Jujuy; entre otras unidades. Asimismo, colaboró el personal del Grupo Conjunto contra el crimen organizado GCO sede Bogotá.

Gendarmería realizó allanamientos en Colonia Santa Rosa Prensa Gendarmería Nacional

Al presentar el caso, el fiscal Romero, explicó que la detención de los tres hombres complementa la investigación iniciada el 7 de enero pasado, en la que también intervinieron el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos, y en la que fueron imputados otros cinco miembros de la organización.

“En aquella ocasión, personal de la Sección Colonia Santa Rosa de la Gendarmería Nacional recibió, el día anterior, una denuncia anónima. En virtud de ello, realizaron un procedimiento en las inmediaciones de una estación de servicio de la localidad de Pichanal, en la que se detuvo a D.L.G.C.. El hombre conducía un camión con semirremolque que trasladaba cajones de berenjenas. Al requisar la carga con el perro antinarcóticos Orfeo, los gendarmes constataron la presencia de 30 kilos de cocaína camuflados entre los cajones de berenjenas”. Con los últimos allanamientos, fue cerrado el negocio de frutas y verduras de otro grupo de traficantes vinculados con el sello del delfín.