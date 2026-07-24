Interceptaron en la ruta 9 una camioneta que transportaba 131 armas

La policía bonaerense decomisó 131 armas de puño y largas que fueron halladas en un camioneta, vehículo inspeccionado en un control vial en la ruta nacional 9, en los alrededores de la ciudad de San Nicolás.

Ese armamento era trasladado desde una armería mayorista o a un centro de venta a usuarios de armas de fuego, pero el conductor de la camioneta -única persona que custodiaba el arsenal- quedó demorado por las irregularidades detectadas en el movimiento del cargamento, de acuerdo con la información suministrada por la policía bonaerense.

El recuento del secuestro determinó que fueron halladas 131 armas de fuego nuevas. El detalle del material incautado incluyó 58 pistolas Taurus calibre 9 mm, 32 pistolas Beretta calibre 9 mm, 3 pistolas Beretta calibre .40, 8 revólveres Taurus calibre .38 Special, 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum, 2 escopetas Beretta calibre 12, 5 escopetas Rossi calibre 12, 4 escopetas Rossi calibre 20, 5 fusiles Rossi calibre .22 LR, 10 carabinas Rossi calibre .22 LR, 1 fusil Rossi calibre .308 y 2 carabinas Taurus calibre .223.

Todas las pistolas encontradas en ese decomiso son de uso civil condicional y representan un atractivo botín para organizaciones criminales que operan en las zonas por donde circuló el vehículo con el armamento. La única custodia de las armas que, presuntamente y según lo informado por fuentes policiales, eran transportadas desde Santa Fe a la localidad bonaerense de Pilar, donde serían puestas en venta en una armería.

El conductor tenía a manos, en el asiento de acompañante, una pistola 9 mm, cuyo cargador y balas habrían sido hallados en un bolsillo de la campera que usaba ese hombre de 41 años.

La investigación determinó que el armamento había salido de firmas importadoras situadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther y que estaba previsto que fuesen recibidas por una armería autoridades ubicada en Pilar. De todas maneras, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) estableció que no había sido autorizado ese movimiento de material controlado y por ese motivo el cargamento fue decomisado en el retén establecido por la policía bonaerense en San Nicolás.