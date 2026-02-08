Intervino para separar una pelea entre mujeres a la salida de un boliche y lo mataron de una patada en la cabeza

MAR DEL PLATA. Un hombre de 30 años murió tras sufrir una feroz golpiza, que incluyó una patada en la cabeza cuando ya estaba inconsciente en el piso , luego de haber intervenido para poner fin a una discusión entre mujeres a la salida de un local bailable de la vecina localidad de Batán.

La policía tomó intervención poco después y logró identificar a un joven de 18 años, acusado del crimen. Si bien escapó del lugar, testigos consiguieron reconocerlo y efectivos de la fuerza de seguridad desplegaron un operativo en la zona que permitió su captura. Una mujer de 24 años también quedó aprehendida, en este caso acusada de obstruir el accionar de los uniformados.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

La víctima, a quien fuentes policiales identificaron como Lucas Nahuel Larroque, quedó tendida sobre la vereda, con la cabeza apoyada entre el cordón y el nivel de la calle. En esa condición recibió la patada que habría resultado letal. Algunos de los presentes lograron registrar la secuencia con sus teléfonos celulares, material que ya fue incorporado a la causa judicial que tramita el fiscal Leandro Arévalo.

El homicidio se produjo en la zona de la colectora y la calle 132, durante la madrugada, ya con luz natural. En el lugar no solo había decenas de personas que salían del local bailable, sino también operarios de una empresa de energía eléctrica que realizaban tareas de mantenimiento en la vía pública.

Al hombre golpeado lo asistieron en el lugar y luego fue trasladado con vida por un equipo de emergencias médicas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció una hora después.

Otro video registró el momento del ataque y la huída

El fiscal solicitó la correspondiente autopsia, que se realizará en las próximas horas en la morgue judicial, y requirió además todas las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el episodio que tuvo el peor de los desenlaces.

Según se pudo establecer, los incidentes comenzaron con una discusión entre mujeres que derivó en una agresión física. Larroque intentó mediar en la situación. Por el momento se desconoce si tenía algún vínculo con alguna de las protagonistas.

Cuando intentaba poner fin al episodio de violencia fue atacado a golpes por otro hombre. Ya en el piso recibió una patada a la carrera. El agresor escapó del lugar y poco después fue aprehendido junto con la mujer que intentó impedir el accionar policial, de acuerdo con fuentes de la investigación.

El detenido quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y se prevé que este lunes por la mañana sea trasladado a la sede de tribunales, donde será indagado por el delito de homicidio.

Por las características del ataque, el caso recordó al crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, cuando el joven fue asesinado a golpes a la salida de un boliche. En ambos episodios, la agresión se produjo en la vía pública, tras una situación de conflicto previo, y la víctima recibió una patada en la cabeza cuando ya se encontraba indefenso en el piso, una modalidad de violencia que fue determinante en el desenlace fatal y por el que fueron condenados ocho jóvenes oriundos de Zárate.