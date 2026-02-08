Trompada, caída, carrera y patada letal: el video clave de 87 segundos que expone el crimen a la salida de un boliche

Corre hacia el lugar, se detiene frente a una pelea entre mujeres, intenta intervenir y habla con los presentes, sus zapatillas naranja flúo permiten distinguirlo en medio de la maraña de personas. Segundos después recibe una trompada, cae al piso y queda inconsciente. El agresor se aleja, gira, toma carrera y vuelve: con la víctima indefensa y tendida en el asfalto, le patea la cabeza por segunda vez y lo que le provoca “daño cerebral irreversible”. Todo ocurre en 87 segundos. Esa es la secuencia completa que muestra el video que se convirtió en una pieza clave en la investigación por la muerte de Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, a la salida de un boliche en la localidad de Batán.

El registro, filmado con teléfonos celulares por testigos y ya incorporado al expediente judicial, permite reconstruir con precisión el episodio ocurrido durante el alba frente a la sucursal local del Banco Credicoop, sobre Colectora Centenario, paralela a la Ruta 88. En ese breve lapso se concentran tres golpes determinantes : el primero, una trompada que derriba a la víctima; el segundo, el impacto contra el pavimento; y el tercero, una patada en la cabeza cuando ya se encontraba inconsciente e indefenso en el piso.

Las imágenes ubican el inicio del ataque en medio de una pelea entre al menos seis mujeres que se agreden con golpes de puño, patadas y tirones de pelo, mientras algunos hombres intentan separarlas. En ese contexto aparece Larroque, que llega corriendo desde la zona del local bailable Momentos, se detiene a pocos metros del grupo y observa la situación.

87 segundos y tres golpes letales: el video clave de la muerte de un hombre a la salida de un boliche en Batán

Según se advierte en el video, la víctima intenta evitar que el enfrentamiento continúe. Durante esos primeros segundos intercambia algunas palabras con un joven de 18 años que luego sería identificado como el autor del ataque. No se registra en las imágenes que Larroque agreda a alguna de las personas presentes. Su intervención parece orientada a frenar la pelea.

La secuencia avanza con rapidez. En medio del tumulto, el joven le asesta una trompada en el rostro. El golpe provoca la caída: Larroque se desploma y queda tendido sobre el asfalto, con la mitad del cuerpo sobre la vereda y la otra mitad sobre la calle. No vuelve a incorporarse ni muestra reacción alguna. Los investigadores analizan si la pérdida de conocimiento se produjo por el impacto directo del puñetazo o por el golpe posterior contra el pavimento; esto podría ser determinado por la autopsia.

Tras derribarlo, el agresor se aleja algunos metros. En ese tramo del video se lo ve desplazarse en un círculo, mientras varias personas comienzan a perseguirlo. Segundos después se produce el tramo más determinante de la secuencia: el joven gira, toma carrera y vuelve corriendo hacia donde yacía la víctima . El recorrido previo al remate supera los 30 metros.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

El registro capta con claridad el golpe final. Con Larroque inmóvil, inconsciente y sin posibilidad de defensa, el agresor le patea la cabeza con el pie izquierdo. Luego permanece en el lugar, dando vueltas a pocos pasos del cuerpo tendido. La escena ocurre ante decenas de personas que salían del boliche y frente a operarios de una empresa de energía eléctrica que realizaban tareas de mantenimiento en la zona. Incluso, se ve a una oficial de la policía local que se ve desbordada por la cantidad de participantes de la pelea.

En las imágenes también se observa cómo la oficial intenta asistir a quienes están alrededor y a la víctima tras recibir los tres golpes. Un grupo de entre tres y cuatro mujeres rodea a la víctima y grita pidiendo ayuda, mientras Larroque permanece inmóvil en medio de la calle.

La primera oficial en llegar al lugar del crimen captura de video

El ataque ocurrió alrededor de las 6.45. Minutos después, un equipo de emergencias médicas asistió a Larroque en el lugar y lo trasladó con vida al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuentes sanitarias consultadas por LA NACION indicaron que ingresó con una golpiza severa, una lesión cerebral profunda y en estado de muerte cerebral. Pese a las maniobras médicas realizadas, el cuadro neurológico era irreversible desde el momento de su admisión. Falleció pocas horas después.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la investigación, ordenó la detención del joven de 18 años, que fue aprehendido en las inmediaciones tras ser identificado por testigos. En el mismo procedimiento quedó aprehendida una mujer de 24 años, acusada de obstruir el accionar policial. El acusado fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y será indagado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Otro video registró el momento del ataque y la huída

Según fuentes de la causa, el nuevo video refuerza esa calificación legal [homicidio agravado por alevosía], ya que muestra que el golpe final fue ejecutado cuando la víctima se encontraba en una situación de total indefensión. Además, permite establecer la secuencia completa sin cortes, desde la llegada de Larroque al lugar hasta el momento posterior a la patada.

La fiscalía también solicitó la correspondiente autopsia y el secuestro de todas las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para completar la reconstrucción del episodio y determinar la participación de cada una de las personas que aparecen en el lugar. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el punto de partida del ataque fue una discusión entre mujeres que derivó en una agresión física, frente a la cual Larroque intentó intervenir.

Por las características del ataque, el caso volvió a ser comparado con otros episodios de violencia extrema ocurridos a la salida de locales bailables, como el de Fernando Báez Sosa, a quien también remataron con una patada en la cabeza.