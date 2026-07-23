Investigan en Salta la muerte por ahorcamiento de una mujer de 35 años

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta durante la madrugada del miércoles en el interior de una casilla del barrio salteño Juan Pablo II y las pericias determinaron que el fallecimiento se produjo por ahorcamiento, por lo que la Justicia investiga si hubo delito.

Tras las primeras pericias realizadas en el lugar del hallazgo, se confirmó que la mujer falleció por asfixia por ahorcamiento, según consignó El Tribuno.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 luego de que la pareja de la mujer la encontrara sin signos vitales dentro del espacio que ambos compartían. Ante esa situación, el hombre buscó el auxilio de los vecinos de la zona, quienes finalmente dieron aviso a las autoridades policiales.

La mujer se encontraba en situación de calle

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias constataron que la mujer había fallecido. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima utilizaba ese lugar como refugio temporal junto a su pareja para pernoctar, dado que estaba en situación de calle.

La precariedad del espacio y el contexto de vulnerabilidad social de los involucrados son algunos de los elementos que analiza la Justicia.

La investigación

En el caso tomó intervención inmediata el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en feria, Daniel Espilocín. Por disposición de ese funcionario, se inició un abordaje interdisciplinario para establecer las circunstancias del hecho.

A pesar de que los informes preliminares indicaron que el cuerpo no presentaba otros signos de violencia externa más allá de los relacionados con el ahorcamiento, la fiscalía decidió aplicar de la Resolución 1284/21 de la Procuración General.

Aquella disposición obliga a llevar a cabo la pesquisa bajo la presunción de un homicidio doloso en las etapas iniciales de casos de muertes violentas de mujeres, incluso cuando los indicios preliminares podrían sugerir un suicidio o un accidente.

La zona del hallazgo fue preservada para permitir el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y del personal de Criminalística.

Así, se realizaron las pericias correspondientes sobre el terreno y sobre el cuerpo de la víctima para recolectar pruebas que permitan reconstruir sus últimas horas de vida. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre detenciones.