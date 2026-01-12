Investigan la muerte de una mujer en un country: estaba desnuda y tapada con una sábana en su habitación

La mujer estaba preocupada porque hacía casi un mes que no veía a Silvia Rodríguez. Entonces decidió llamar al número de emergencias 911. En la comunicación, la denunciante dijo que fue hasta la casa de la mujer, situada en el barrio privado Cerro La Capilla, en Las Heras, en Mendoza, y le pareció extraño que un joven la atendiera y le dijera que no estaba en la casa, a pesar de que el auto estaba en la cochera. Su amiga vivía sola.

Poco después, personal de la Policía de Mendoza iba a descubrir que Rodríguez estaba muerta. El cuerpo fue encontrado desnudo y tapado con una sábana en la habitación de la mujer. Si bien resta conocer el resultado de la autopsia, la hipótesis de los investigadores es que la mujer fue estrangulada.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Ayer, cuando el personal policial llegó a la casa 30 de la manzana 3 del citado barrio privado fue atendido por J. R., de 35 años, quien sería una suerte de hijo adoptivo de Rodríguez.

“El hombre dijo que Rodríguez estaba en Malargüe desde el viernes pasado. Tras la insistencia de los uniformados, J. R. dejó entrar en la casa a la comitiva policial. Apenas entraron, los policías vieron sobre la mesa una gran cantidad de bebidas alcohólicas y estupefacientes y a la pareja del hombre que parecía estar drogada”, agregaron las fuentes consultadas.

Los uniformados se dirigieron a la habitación de Rodríguez que estaba cerrada con llave. Cuando abrieron la puerta descubrieron el cuerpo desnudo de la mujer y tapado con una sábana.

“El hombre, finalmente, dijo que Rodríguez había muerto el viernes a la noche, sin aportar otras precisiones”, dijeron fuentes del caso.

Por directivas del ayudante fiscal Pablo Buzzola, a cargo de la investigación, en la escena del hallazgo del cuerpo trabajaron peritos de la Policía Científica.

“J. R. quedó aprehendido como principal sospechoso de la muerte de Rodríguez. Tuvo causas por falso testimonio, hurto simple y homicidio agravado. Sería una suerte de hijo adoptivo de la mujer muerta. Nunca hubo una adopción legal, era algo de hecho”, explicaron los voceros consultados y agregaron que la causa de falso testimonio tenía una orden de captura vigente.

El hijo biológico de Rodríguez declaró que el viernes pasado había hablado con su madre, lo que indica que el homicidio ocurrió después de la comunicación.

El ayudante fiscal Buzzola espera para las próximas horas el resultado de la autopsia y la declaración de testigos para reconstruir las últimas horas de Rodríguez.

Se investiga si el sospechoso y su pareja organizaron una fiesta la noche del viernes pasado, a pesar de la negativa de Rodríguez. “Se analizan las imágenes de las filmaciones de las cámaras de seguridad del barrio para intentar determinar si el día de la muerte de la mujer hubo otras personas en la vivienda”.

N. E., de 35 y pareja del principal sospechoso, también quedó detenida en el marco de la investigación de la muerte de Rodríguez.