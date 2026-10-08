Jefe de una asociación ilícita: prisión preventiva para un exintendente por lavar dinero en la frontera del narcotráfico

Un exintendente de una de las localidades clave en la frontera norte del país, una de las más permeables al contrabando de todo tipo —ropas, combustible, personas, drogas—, quedó preso, acusado de liderar una asociación ilícita que lavaba dinero del crimen organizado.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación contra Carlos Alfredo Martínez, exjefe comunal de Aguas Blancas, municipio que fue intervenido hace dos años, cuando estalló el escándalo que vinculó al intendente, conocido como “El conejo”, con una trama de corrupción y vínculos con el contrabando de estupefacientes que incluyó la muerte de su hermano César, “el Oreja”, baleado por sicarios en San Ramón de la Nueva Orán.

El Conejo Martínez escapó el sábado del operativo que procuraba su captura, aunque luego terminó entregándose en Orán. Esta mañana, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de la Procunar, y Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentaron los detalles de la investigación seguida contra la organización narcocriminal liderada por el exintendente.

Los argumentos expuestos fueron similares a los que los fiscales habían presentado este martes, cuando pidieron la imputación de 11 miembros de la organización, detenidos el sábado pasado en 32 allanamientos realizados por la Gendarmería.

Alguien le pasó el dato a Martínez, que se esfumó justo antes de que se realizaran los operativos. Estuvo prófugo hasta ayer a la tarde.

En la audiencia de formalización le comunicaron al exintendente la imputación y las evidencias en su contra y se hizo una descripción somera de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico y del contrabando atribuidas a la asociación ilícita en la que lo situaron como líder.

El juez Montoya estableció un plazo de investigación de seis meses y dictó la prisión preventiva por 60 días para Martínez, que fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, del Servicio Penitenciario de Salta.

La defensa intentó evitar ese traslado bajo el argumento de que el exintendente fue operado de la cabeza; sin embargo, el juzgado tuvo en cuenta un informe de la clínica en la que se realizó la intervención quirúrgica, en el que se destacó “la recuperación exitosa del paciente”, según se informó.

Montoya resaltó, a la hora de dictar el encierro preventivo de Martínez, “la actitud de fuga, su facilidad para cruzar la frontera con Bolivia, su capacidad económica, la influencia en la zona dado su paso por la intendencia y sus conexiones políticas”; los fiscales habían opinado que “en virtud de estos indicadores, existía una gran probabilidad de que vuelva a escapar, o bien, entorpezca la investigación en curso”.