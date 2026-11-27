El juicio en el cual Mauro Ezequiel Silva está acusado de atropellar y matar a un niño de 7 años en Puerto Madero, y no detenerse a asistirlo, entró en su etapa final y solo falta conocerse la fecha del veredicto. En los alegatos realizados este viernes, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidió seis años de cárcel, que es el máximo posible ante la acusación de homicidio culposo con culpa temeraria, que es donde está encuadrado este juicio. El imputado tiene una condena previa de ocho años de prisión por abuso sexual.

En tanto, del lado de la querella el planteo fue que la causa debe enmarcarse en un escenario de homicidio con dolo eventual, al tiempo de que pidió 15 años de prisión efectiva.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal, integrado por la jueza Cinthia Oberlander y los jueces Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, quienes deben anunciar cuándo se leerá el veredicto.

La acusación se originó en la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 27, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa. En abril de 2025, el fiscal solicitó que Silva fuera llevado a juicio al considerar que debía haber previsto que su manera de conducir podía provocar la muerte de un peatón.

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2025, cuando Gonzalo Ian Naveiro Siquier caminaba con su familia por Puerto Madero. Habían pasado 20 minutos de la medianoche. Volvían a casa, en Lanús, después de celebrar una buena noticia: su madre, Florencia Ayelén Siquier, había conseguido trabajo.

La mujer estaba acompañada por su pareja, Kevin Daniel Céspedes González; una amiga, Carla Antonella Aiello Méndez; su sobrino 17 años, y sus cuatro hijos, de entre 2 y 16 años.

Cuando estaban por cruzar la avenida Intendente Hernán Giralt, entre los bulevares Macacha Güemes y Azucena Villaflor, una motocicleta Kawasaki Z900 ABS pasó a gran velocidad en una zona donde el límite máximo permitido es de 40 kilómetros por hora. Se sorprendieron.

Según la investigación, el motociclista, Mauro Ezequiel Silva, de 34 años, avanzaba en sentido sur-norte y venía de pasar un semáforo en rojo. Luego realizó un giro en U y retomó la marcha en sentido contrario. Los peritajes determinaron que circulaba a aproximadamente 111 kilómetros por hora.

La familia estaba cruzando la calzada cuando ocurrió el impacto. Mientras Florencia y su pareja avanzaban con uno de los chicos y el sobrino de la mujer, Gonzalo caminaba unos centímetros detrás, de la mano de Carla, amiga de su madre. Fue entonces cuando la moto lo embistió.

El niño quedó tendido sobre el asfalto. Según la acusación fiscal, el conductor nunca aminoró la marcha ni realizó maniobra alguna para evitar el impacto. Tampoco se detuvo para comprobar qué había ocurrido ni para asistir a la víctima: siguió su camino y escapó.

En medio de la desesperación, un automovilista que pasaba por el lugar trasladó a Gonzalo al Hospital Argerich. Los médicos intentaron atenderlo, pero las lesiones eran demasiado graves. El chico murió como consecuencia de los politraumatismos, la contusión polivisceral y la hemorragia interna que le provocó el choque.

Gonzalo y su familia en Puerto Madero, antes del trágico siniestro vial que acabó con su vida en enero de 2025

“Pensé que era una boca de tormenta”

En su declaración ante el juez, Silva reconoció que había estado en el puesto de comidas durante la noche y sostuvo que, cuando se retiraba, un conocido (apodado “Tiziano”) le pidió dar una vuelta en la moto. Según su versión, avanzó por la avenida con el semáforo en verde y se encontró con un grupo de personas que cruzaban la calzada.

El acusado afirmó que consiguió esquivar a los peatones, aunque sintió un movimiento en la suspensión de la motocicleta. Dijo que pensó que había pasado por encima de una boca de tormenta y que no advirtió que había atropellado a una persona.

En el requerimiento de elevación a juicio, Munilla Lacasa sostuvo que Silva debía haber previsto que circular a esa velocidad podía provocar un atropellamiento fatal. También señaló que el conductor había pasado un semáforo en rojo, realizado un giro prohibido y embestido al niño sin aminorar la marcha, para luego abandonar el lugar sin asistirlo.

Silva ya cuenta con una condena de ocho años de cumplimiento efectivo. En agosto de 2025, el Tribunal en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial de San Martín lo declaró culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente, y exhibiciones obscenas agravadas.