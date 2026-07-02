José María Muscari afirmó que no estaba hablando por teléfono con Ernestina Pais cuando la arrolló el tren
El director y productor teatral se presentó a declarar como testigo en la Fiscalía de San Isidro
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El director teatral José María Muscari declaró en la causa que investiga la muerte de Ernestina Pais, quien falleció el pasado viernes luego de ser embestida en su vehículo por el Tren de la Costa en un cruce en San Isidro.
Fuentes de la investigación confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el director teatral fue citado a declarar a las 11 de este jueves para ayudar a la Fiscalía a reunir información sobre lo sucedido minutos antes de la muerte de la conductora.
Ante los medios, luego de dar testimonio durante una hora, el director teatral señaló que él mismo, y no el hijo de la víctima, declararía para dar contexto de la vida actual de la artista y conductora.
Como sostuvo horas antes, a través de un comunicado en redes sociales, que no estaba hablando con Pais al momento del siniestro, pero sí confirmó que ella se estaba dirigiendo a la obra de teatro de la que participaba, en Tigre.
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