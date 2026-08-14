Juicio a Pity Álvarez: “cayó de espaldas como una madera”, dijo un testigo clave

Estaba considerado como un testigo clave del juicio donde el músico Cristian Álvarez Congiú, popularmente conocido como Pity Álvarez, es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, crimen ocurrido en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, en julio de 2018. Fue amigo de la víctima y pidió declarar sin la presencia del acusado y del público.

“Me di cuenta que murió en ese momento porque cayó para atrás como una madera”, dijo el testigo, solo identificado como C. S., ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°29, a cargo del debate.

El testigo estaba junto con la víctima. Hoy declaró ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, el fiscal general Sandro Abraldes, los auxiliares fiscales Juan Noel Varela y Nicolás Stivala, la defensa oficial y la querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

C. S. declaró por más de una hora y media. Dijo que estaba hablando con el “Gringo” Díaz, quien era su amigo. Recordó que la víctima estaba de buen humor ese día porque había ido a visitar a su hija.

Cuando apareció Pity Álvarez y su por entonces pareja, Agustina Inbernoz. Díaz le dijo a su amigo, el testigo, que lo esperara que iba a ir a hablar con Pity.

Pero no hubo charla, hubo una discusión. C. S. los separó. El testigo se alejó y su amigo volvió a discutir con Pity. Estuvieron cara a cara.

Díaz empujó con la cabeza a Álvarez. El cantante sacó de un bolsillo una pistola y disparó cuatro veces.

“El primer tiro fue cerca del ojo y los otros tres en esa zona”, dijo el testigo.

La siguiente testigo fue la por entonces pareja de Díaz, que recordó que esa jornada había hablado con él y que le había contado que iría al barrio Cardenal Samoré a llevar dinero para su hija. Ante las preguntas de la fiscalía, aseguró que nunca le hizo mención sobre un conflicto con Álvarez.

También declararon tres vecinos y la encargada del edificio donde vivía el músico. Uno de ellos relató que escuchó alrededor de cuatro disparos: “primero fue uno y después una ráfaga de tres más”. Aseguró que fue una de las personas que llamó al 911 tras oír a una mujer que pedía ayuda.

El testigo es arquitecto. Vivía en el octavo piso de la torre 11 A. “Estaba en mi cuarto. Escuché disparos. No recuerdo bien, creo que fueron cuatro. Primero uno y después una ráfaga de tres más con un espacio. Después escuché una voz femenina pidiendo ayuda. Salí de mi cuarto fui al living y llamé al 911″, declaró, según informó el sitio de noticias del Ministerio Público, www.fiscales.gob.ar.