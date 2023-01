Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en vivo: declaran los peritos que extrajeron las muestras de sangre de las prendas y la información de los celulares

escuchar

08.34 Fernando Burlando: “Todos tuvieron en el resultado un rol protagónico”

Minutos antes del comienzo de la octava audiencia, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, dio una entrevista en la que hizo un balance del juicio y habló sobre la responsabilidad de cada uno de los acusados.

“Han sido jornadas realmente muy favorables para nuestra postura. Entendemos que ya cerró la situación probatoria como para poder hacer una acusación en esta instancia, donde las certezas necesarias son diferentes a lo anterior del proceso. Estamos esperando con muchas ganas a que termine el debate”, comentó el letrado en declaraciones a C5N.

Más tarde, dijo respecto de la responsabilidad de los imputados por el crimen: “Todos tuvieron en el resultado un rol protagónico donde el desenlace fue cabal. Son tan importantes para nosotros aquellos seis acusados que hasta ahora hemos observado castigaron a Fernando para matarlo como aquellos que impidieron el auxilio. No nos olvidemos de que el rol de estos acusados fue tan importante que traccionaron al asesinato finalmente. No hay falta de responsabilidad si a través de ellos no se pudo salvar a Fernando. Y el rol que desempeñaban impidió que quienes quisieron ayudar a Fernando pudieran salvarlo. Está muy claro para nosotros, para el derecho y para los antecedentes que registran nuestros tribunales”.

08.16 Los audios que los acusados se enviaron tras el crimen de Fernando

En medio de las indagatorias a los acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, tres mensajes de audio enviados a uno de los grupos de WhatsApp que tenían fueron difundidos y conformaron parte de la prueba que utilizó el juez de la causa, David Mancinelli, para dictarles la prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado de la víctima.

En el primero de los audios se escucha a Lucas Pertossi decirrles a sus amigos que Fernando “caducó”. Este mensaje fue enviado a las 4.55 de la madrugada del 18 de enero: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia...caducó”.

Audios del grupo de WhatsApp de los acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Luego, un segundo mensaje de audio enviado por el mismo imputado casi inmediatamente después dice: “Estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo... es más lolo este Ciro”. El tercero de los audios pertenece a Ciro Pertossi. Fue enviado a las 6.06 de la madrugada y dice: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.

Los chats que figuran en el expediente LA NACION

08.00 La sangre de Fernando en las prendas de los agresores

Una de las primeras pericias solicitadas por la fiscal de instrucción Verónica Zamboni luego del crimen de Fernando Báez Sosa fue un peritaje para comparar el ADN de las manchas de sangre halladas en la ropa y el calzado de los acusados con el patrón genético de la víctima.

Según pudo saber LA NACION, los estudios de ADN realizados en las prendas de los ocho jóvenes que llegaron a juicio revelaron que el 70 % de la ropa de los agresores tenía sangre de Fernando.

Por otra parte, los análisis concluyeron que el perfil genético de la sangre hallada debajo de las uñas de la víctima correspondía a Blas Cinalli. En los hisopados también se habría encontrado un segundo perfil genético que correspondería a Máximo Thomsen.

Los mencionados estudios deberán ser ratificados o ampliados por los peritos que declararán en la audiencia de este miércoles.

07.35 Llegaron los ocho acusados al Palacio de Tribunales de Dolores

Los ocho acusados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), llegaron al Palacio de Tribunales de Dolores.

07.00 Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: declaran los peritos que analizaron las muestras de sangre de las prendas y la información de los cleulares

La octava jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa tendrá como testigos a peritos y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la extracción y análisis del material alojado en los teléfonos celulares de los acusados.

Fuentes judiciales indicaron que una decena de testigos se presentarán desde las 9 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores. En primer término declarará Graciela Parodi, perito que intervino en el levantamiento de muestras de sangre de las prendas de los acusados y de la víctima.

Más tarde brindará testimonio Norma Tramontini, quien llevó adelante pericias químicas para determinar si había alcohol en la sangre de Fernando, entre otras. Después lo hará César Guida, que intervino en los análisis de ADN realizados en el marco de la instrucción.

Completarán las testimoniales de la jornada entre cuatro y siete efectivos de la PFA encargados de extraer y analizar los casi dos terabytes de información alojados en los nueve teléfonos celulares secuestrados a los acusados al momento de su detención.